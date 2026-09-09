Suspenden clases en Baja California por mal clima

Baja California suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos debido a las malas condiciones del clima en la región. La medida busca proteger la seguridad de los estudiantes y docentes en todo el estado.

La gobernadora Marina del Pilar informó a través de su cuenta oficial de X, que las actividades escolares no se detendrán, pero se realizarán a distancia a partir de este miércoles y hasta el viernes 11 de septiembre. ”Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia...”, señaló la gobernadora.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES? La medida se aplicará para escuelas públicas y privadas en todos los niveles, desde el miércoles 9 hasta el viernes 11 de septiembre, donde la modalidad será virtual durante ese lapso. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los pronósticos del tiempo para los próximos días.

EL ESTADO ATRAVIESA UNA OLA DE CALOR EXTREMO Las temperaturas superan los 40°C y 45°C, especialmente en la zona de Mexicali y municipios cercanos. La sensación térmica y los niveles de humedad aumenten las probabilidades de sufrir golpes de calor o deshidratación. El pico de la ola de calor coincide con esta semana de septiembre, registrando máximas históricas que ponen en riesgo la saluda de la población al exponerse en trayectos o áreas sin ventilación adecuada. El estado registra ya decenas de atenciones médicas, incluso la suma de 56 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en lo que va del año, la mayoría concentrada principalmente en la capital.