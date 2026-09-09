Suspenden clases en Baja California por mal clima

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Suspenden clases en Baja California por mal clima
    Informe de Marina del Pilar, gobernadora del Estado de Baja California, sobre la suspensión de clases en el estado a causa de una ola de calor extrema. VANGUARDIA

La gobernadora Marina del Pilar confirmó que desde este miércoles 9 de septiembre hasta el 11 de septiembre la educación en todos los niveles será a distancia.

Baja California suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos debido a las malas condiciones del clima en la región. La medida busca proteger la seguridad de los estudiantes y docentes en todo el estado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-intensa-a-mexico-con-72-horas-de-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-EF23375032

La gobernadora Marina del Pilar informó a través de su cuenta oficial de X, que las actividades escolares no se detendrán, pero se realizarán a distancia a partir de este miércoles y hasta el viernes 11 de septiembre.

”Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia...”, señaló la gobernadora.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES?

La medida se aplicará para escuelas públicas y privadas en todos los niveles, desde el miércoles 9 hasta el viernes 11 de septiembre, donde la modalidad será virtual durante ese lapso.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los pronósticos del tiempo para los próximos días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-estados-unidos-a-inspectora-del-ayuntamiento-de-tecate-con-casi-70-kilos-de-metanfetamina-AE23365401

EL ESTADO ATRAVIESA UNA OLA DE CALOR EXTREMO

Las temperaturas superan los 40°C y 45°C, especialmente en la zona de Mexicali y municipios cercanos. La sensación térmica y los niveles de humedad aumenten las probabilidades de sufrir golpes de calor o deshidratación.

El pico de la ola de calor coincide con esta semana de septiembre, registrando máximas históricas que ponen en riesgo la saluda de la población al exponerse en trayectos o áreas sin ventilación adecuada.

El estado registra ya decenas de atenciones médicas, incluso la suma de 56 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en lo que va del año, la mayoría concentrada principalmente en la capital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Informe De Gobierno
Ola De Calor
Seguridad

Localizaciones


Baja California

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Julieta Ramírez, la nueva informante sobre la 4T

Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud y razones personales y familiares.

Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Las personas aseguradas que sufran un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo y queden con una incapacidad permanente pueden solicitar una pensión ante el IMSS.

Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Fama. Noel Clarke alcanzó notoriedad internacional por interpretar a Mickey Smith en ‘Doctor Who’.

Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales
El ‘Monito’ Rodríguez fue campeón con las Águilas, compañero de Reinoso y Borja, internacional mexicano y, posteriormente, formador de nuevas generaciones de futbolistas.

Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del América y campeón en 1971