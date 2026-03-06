T-MEC: EU impulsa capítulo estratégico de minerales críticos para México

México
/ 6 marzo 2026
    T-MEC: EU impulsa capítulo estratégico de minerales críticos para México
    México y EU inician 60 días de consultas sobre el plan de minerales críticos. El acuerdo ya incluye a Japón y la UE; con Canadá se definirá la integración. IA
Reforma
por Reforma

Esto con el fin de excluir a naciones no aliadas, poniendo a México como el centro de refinación y manufactura de chips para la región

Estados Unidos busca integrar un capítulo de minerales críticos en el T-MEC que garantice el suministro regional de insumos clave para las industrias automotriz, de salud, tecnología, electromovilidad, seguridad y militar, entre otras, con el fin de no depender de naciones que no son aliadas, señaló Juan Trebino, socio de la consultora Roland Berger y especialista en energía.

“La idea es fomentar la extracción, refinación y manufactura de chips dentro de la región, aprovechando los recursos minerales de Canadá, México y Estados Unidos. México, en particular, podría jugar un papel crucial en la transformación de minerales críticos, canalizando sus exportaciones hacia Estados Unidos en lugar de Asia”, expuso el experto.

Por ello, la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe enfocarse en temas clave de energía, como son los minerales críticos, y ofrecer certeza jurídica para las inversiones de las empresas extranjeras en el sector energético, aseguró.

Consultas y Plan de Acción

A inicios de febrero, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que en los próximos 60 días se llevaría a cabo una serie de consultas entre México y Estados Unidos sobre el plan de acción en minerales críticos. Incluso aseguró que el plan se había firmado también con Japón y la Unión Europea, y que con Canadá se abordaría el tema en una visita a México el 16 de febrero.

Juan Trebino consideró que, debido a los cambios en la ley y reglamentos en materia energética, las discusiones se centran en la facilitación de permisos y la equidad para hacer negocios, especialmente en relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La claridad regulatoria es fundamental para atraer inversiones a mediano y largo plazo. Se busca definir el papel específico de Pemex y CFE, así como de la Secretaría de Energía y los reguladores, para que las reglas sean claras y permitan un entorno competitivo”, expuso.

Liderazgo Institucional y Supervisión

Javier Govea, director de la consultora GMB, aseguró que las modificaciones realizadas a las leyes de energía han fortalecido a la Sener no solo en el otorgamiento de permisos, sino también en supervisión, regulación y en la garantía de que los proyectos contribuyan al desarrollo social a través de la Manifestación de Impacto Social.

Esta normativa, que ya existía en 2018, ahora tiene un carácter prescriptivo con facultades de inspección y verificación. “En el diseño institucional se ve, con claridad, la toma de liderazgo por parte de la Secretaría de Energía y eso son buenas noticias, porque puede consolidar que las autoridades estén bien coordinadas e informadas. Vemos cómo la Sener retoma el liderazgo institucional del sector”, explicó Govea.

