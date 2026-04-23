Taddei realiza cambios en encargados de Fiscalización y Asuntos Jurídicos, áreas claves del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, nombró a nuevos titulares en áreas clave en el órgano electoral, los cuales han trabajado en Tabasco y son cercanos al consejero electoral Jorge Montaño. Se trata de los despachos de Fiscalización, anteriormente dirigido por Isaac David Ramírez Bernal, y Asuntos Jurídicos del INE, con la titularidad previa de Juan Manuel Vázquez Barajas, poniendo en su lugar a los tabasqueños Mario Alberto Alejo García, quien fungía como asesor del consejero Jorge Montaño, cercano al grupo de Taddei, y a Anahí Silva Tosca, sin aval del Consejo General y con efectos inmediatos. Vázquez Barajas recién había participado en el proceso de la Cámara de Diputados para buscar una consejería electoral, donde obtuvo 88 puntos en el examen, aunque no fue considerado como parte de los 50 mejores evaluados tras la entrevista.

TADDEI HACE USO DE FACULTADES DADAS CON LA REFORMA JUDICIAL Por lo que nuevamente Taddei volvió a usar facultades atribuidas por medio de la reforma judicial con las que puede hacer nombramientos directos en dirección y unidades técnicas de la Junta General Ejecutiva, sin la necesidad de consultar al Consejo General del INE. Es decir, los nombramientos de alto cargos en el Instituto Nacional Electoral requerían consenso del Consejo General por mayoría calificada de al menos ocho votos, con el fin de garantizar que las personas tuvieran experiencia, capacidad y respaldo instituciones.

Pero con las nuevas facultades de la consejera presidenta, el Consejo General del INE recibieron solo el nombramiento de Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y de Silva Tosca como directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se le da atribuciones a la presidencia del INE de designar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, sin consultar al resto de los integrantes del Consejo General. Es la tercera vez que Taddei hace uso de esta facultad, anteriormente nombró a su colaborador José Luis Arévalo Romo como titular de transparencia del Instituto. Además del Jesús Octavio García González como director ejecutivo de Administración.

NUEVO CONSEJEROS DEL INE Los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, tomaron protesta el 22 de abril y respondieron a críticas sobre su perfil y trayectoria con el compromiso de fortalecer la autonomía del organismo y organizar “elecciones impecables”. Su llegada ocurrió a menos de 24 horas de haber sido designados por el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, integrado por Morena y sus aliados, y en la sesión especial del Consejo General coincidieron en impulsar mejoras a partir del diálogo, junto con medidas para elevar eficiencia y honestidad institucional. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, les tomó la protesta y afirmó que inicia “una nueva etapa” del INE, a cinco meses del inicio del proceso electoral 2026-2027. Planteó que el reto es consolidar un instituto centrado en facilitar derechos político-electorales, con apertura, transparencia y rendición de cuentas.

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