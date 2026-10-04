Tatiana Clouthier crea movimiento en NL tras elección en Morena

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    Tatiana Clouthier crea movimiento en NL tras elección en Morena
    Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía. CUARTOSCURO

Tras la designación de Clara Luz Flores rumbo a 2027, Clouthier presenta ‘Todos con Conciencia’ para transformar el estado.

Tatiana Clouthier anunció la creación de un nuevo grupo político llamado #TodosConConciencia. La decisión ocurre pocos días después de que Morena eligió a Clara Luz Flores como su candidata principal para las elecciones estatales de 2027 en Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/controla-crimen-organizado-el-30-del-territorio-nacional-II23908044

“Nuevo León no merece ser entregado”, declaró la exsecretaria de Economía.

Clouthier aclaró que su nueva agrupación no busca competir por cargos públicos ni puestos en el gobierno. El objetivo central del grupo será trabajar directamente con la ciudadanía para resolver problemas de agua, movilidad y seguridad.

$!Publicación de Clouthier en su página de Facebook.
Publicación de Clouthier en su página de Facebook. Facebook

El proyecto mantiene su apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de no respaldar de forma pública la candidatura de Clara Luz Flores, Clouthier confirmó que seguirá trabajando dentro del proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

Analistas políticos ven una clara división dentro de Morena en Nuevo León. La falta de apoyo directo hacia la candidata oficial evidencia diferencias entre las distintas corrientes del partido rumbo a los próximos comicios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ola-de-crimenes-en-morelos-exhibe-disputa-entre-carteles-LI23905916

El movimiento realizará reuniones en varios municipios durante los próximos meses. Con estas acciones, la agrupación ciudadana busca consolidar su presencia territorial antes de que inicie formalmente el proceso electoral.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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