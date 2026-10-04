Tatiana Clouthier crea movimiento en NL tras elección en Morena

Tatiana Clouthier anunció la creación de un nuevo grupo político llamado #TodosConConciencia. La decisión ocurre pocos días después de que Morena eligió a Clara Luz Flores como su candidata principal para las elecciones estatales de 2027 en Nuevo León.

Clouthier aclaró que su nueva agrupación no busca competir por cargos públicos ni puestos en el gobierno. El objetivo central del grupo será trabajar directamente con la ciudadanía para resolver problemas de agua, movilidad y seguridad.

El proyecto mantiene su apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de no respaldar de forma pública la candidatura de Clara Luz Flores, Clouthier confirmó que seguirá trabajando dentro del proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

Analistas políticos ven una clara división dentro de Morena en Nuevo León. La falta de apoyo directo hacia la candidata oficial evidencia diferencias entre las distintas corrientes del partido rumbo a los próximos comicios.