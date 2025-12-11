Taxi con pirotecnia explota en la México-Toluca; hay varios lesionados, entre ellos una menor

México
/ 11 diciembre 2025
    Taxi con pirotecnia explota en la México-Toluca; hay varios lesionados, entre ellos una menor
    Este 11 de diciembre se registró un accidente explosivo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet. FOTO: REDES SOCIALES

La explosión ocurrió en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco

Este 11 de diciembre se registró un accidente explosivo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet. El vehículo involucrado fue un taxi que cargaba pirotecnia en la cajuela.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco. Automovilistas que presenciaron la explosión alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron equipos de Protección Civil y Bomberos de Lerma, personal de la Cruz Roja, elementos de Seguridad Pública y Tránsito municipales, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional. Los bomberos acordonaron el área y lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo quedó totalmente calcinado.

EXPLOSIÓN DE PIROTECNIA EN TAXI DEJA HERIDOS, ENTRE ELLOS UNA MENOR DE EDAD

En el lugar fueron atendidas varias personas heridas por la explosión; hasta el momento, se tiene conocimiento que entre los afectados, hay una menor de edad.

El grupo de emergencia ‘Relámpagos’ se encargó del traslado de un niña de 10 años de edad a un centro médico:

“Grupo Relámpagos de la Oficialía estatal en apoyo a la Cruz Roja del Estado de México realizó un servicio de ambulancia aérea para trasladar a una paciente de 10 años lesionada por la explosión de un vehículo con pirotecnia en Lerma al #CENIAQ. El equipo brindó soporte vital y monitoreo continuo”.

Temas


accidentes viales
Pirotecnia
incendios

Organizaciones


Cruz Roja

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

