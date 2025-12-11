Taxi con pirotecnia explota en la México-Toluca; hay varios lesionados, entre ellos una menor

Este 11 de diciembre se registró un accidente explosivo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet. El vehículo involucrado fue un taxi que cargaba pirotecnia en la cajuela.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco. Automovilistas que presenciaron la explosión alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron equipos de Protección Civil y Bomberos de Lerma, personal de la Cruz Roja, elementos de Seguridad Pública y Tránsito municipales, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional. Los bomberos acordonaron el área y lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo quedó totalmente calcinado.