Televisa y Fintech Holding de David Martínez compran AT&amp;T México por 2 Mil MDD

Grupo Televisa y Fintech Holdings anunciaron la adquisición de AT&T México por 2 mil millones de dólares. La operación da nacimiento a un operador que ofrecerá servicios de fibra óptica, internet, televisión de paga y telefonía móvil.

Ambas empresas tendrán una participación del 50% respectivamente dentro de la nueva sociedad. La compra se pagará con dinero en efectivo disponible y financiamiento en deuda.

AT&T México cuenta con 24.7 millones de usuarios móviles en el país, lo que la ubica como la segunda compañía de telefonía más grande de México. En el último año, la empresa registró ingresos por 85,400 millones de pesos.

El servicio continuará funcionando con normalidad para todos los clientes en todo el país. Los contratos, planes y líneas activas no sufrirán cambios durante este proceso de transición.

La compra debe ser revisada y aprobada por las autoridades del sector de telecomunicaciones y competencia económica en México. Se prevé que el acuerdo se concrete de forma definitiva a principios de 2027.