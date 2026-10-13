Televisa y Fintech Holding de David Martínez compran AT&amp;T México por 2 Mil MDD

Televisa y Fintech Holding de David Martínez compran AT&T México por 2 Mil MDD
Grupo Televisa expande su presencia en el mercado móvil tras concretar la adquisición de las operaciones de AT&T en México.
Grupo Televisa y Fintech Holdings anunciaron la adquisición de AT&T México por 2 mil millones de dólares. La operación da nacimiento a un operador que ofrecerá servicios de fibra óptica, internet, televisión de paga y telefonía móvil.
Ambas empresas tendrán una participación del 50% respectivamente dentro de la nueva sociedad. La compra se pagará con dinero en efectivo disponible y financiamiento en deuda.
AT&T México cuenta con 24.7 millones de usuarios móviles en el país, lo que la ubica como la segunda compañía de telefonía más grande de México. En el último año, la empresa registró ingresos por 85,400 millones de pesos.
El servicio continuará funcionando con normalidad para todos los clientes en todo el país. Los contratos, planes y líneas activas no sufrirán cambios durante este proceso de transición.
La compra debe ser revisada y aprobada por las autoridades del sector de telecomunicaciones y competencia económica en México. Se prevé que el acuerdo se concrete de forma definitiva a principios de 2027.
BUSCAN REFORZAR SU PRESENCIA EN EL MERCADO
Grupo Televisa refuerza su presencia en el mercado móvil al sumar a lo clientes de telefonía celular a sus servicios de internet y televisión fija. Esta alianza busca competir de manera directa contra Telcel en el mercado mexicano.
Por su parte, Fintech Holdings aportará su experiencia en telecomunicaciones en Sudamérica, donde participa con la marca Personal en Argentina, Uruguay y Paraguay.
ESTRATEGIA GLOBAL DE AT&T
Desde la sede en Dallas, la empresa estadounidense indicó que esta desinversión busca concentrar sus recursos en fortalecer su infraestructura de red de fibra óptica y tecnología 5G dentro de Estados Unidos.