Tras retiro de pasta dental, va Cofepris por prohibición de distintos productos dañinos
Presentarán una ‘lista negra’ para alertar a consumidores, informó la presidenta Claudia Sheinbaum
CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alista la prohibición de productos dañinos a la salud.
“Lo vamos a traer en la mañanera una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México.
La mandataria federal refirió que ya están prohibidos en otros lugares del mundo, incluso en Estados Unidos.
En “La Mañanera del Pueblo” la mandataria explicó que esto se hace con base a la investigación con Cofepris.
“Ahí están trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas”, resaltó la mandataria federal.
“Aquí no se había hecho. En otros casos, lo que hay es investigación para no prohibirlo de inmediato, sino ir sustituyéndolo”, apuntó.
Recientemente la Cofepris ordenó el retiro del mercado de la crema dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, fabricada en México, tras quejas por posibles reacciones adversas.
Cabe señalar que la comisión tiene en su sitio oficial una sección de alertas sanitarias en la que previenen a la población sobre el consumo de ciertos productos.
Un ejemplo de estas acciones, en julio pasado la Cofepris reportó de la falsificación de un lote de Agrifen, un medicamente antigripal.