Tras retiro de pasta dental, va Cofepris por prohibición de distintos productos dañinos

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alista la prohibición de productos dañinos a la salud.

“Lo vamos a traer en la mañanera una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La mandataria federal refirió que ya están prohibidos en otros lugares del mundo, incluso en Estados Unidos.

En “La Mañanera del Pueblo” la mandataria explicó que esto se hace con base a la investigación con Cofepris.

“Ahí están trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas”, resaltó la mandataria federal.