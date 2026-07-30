TEPJF confirma multa a México Tiene Vida por simulación de afiliaciones con credenciales de elector

Con esta decisión, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral dejó firme tanto la sanción económica como la negativa del registro como partido político nacional, al respaldar las conclusiones del INE sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de constitución de la organización.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral ( INE ) que impuso una multa cercana al medio millón de pesos a la organización México Tiene Vida, al acreditar que durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional simuló miles de afiliaciones mediante el uso de fotocopias de credenciales para votar.

TEPJF MANTIENE FIRME LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL INE

Durante la sesión pública de este miércoles, las magistradas y magistrados de la Sala Superior resolvieron confirmar la multa económica impuesta a México Tiene Vida, la cual asciende a casi medio millón de pesos.

De acuerdo con la resolución, la organización incurrió en la simulación de más de 5 mil registros de afiliación al utilizar fotocopias de credenciales para votar de personas que presuntamente respaldaban la creación del nuevo partido político.

El Tribunal determinó que dicha práctica contraviene las disposiciones aplicables a los procesos de constitución de partidos políticos nacionales, por lo que confirmó la resolución previamente emitida por el Instituto Nacional Electoral.

INE NEGÓ EL REGISTRO TRAS DETECTAR IRREGULARIDADES

El Instituto Nacional Electoral concluyó que las irregularidades detectadas comprometían la autenticidad de las afiliaciones presentadas por la organización durante el proceso para obtener el registro como partido político nacional.

Como consecuencia, además de negar el registro, el Consejo General del INE determinó imponer una sanción económica derivada de las inconsistencias identificadas en la integración del padrón de militantes.

LA ORGANIZACIÓN IMPUGNÓ LA RESOLUCIÓN

México Tiene Vida, agrupación con sede en Nuevo León, promovió un recurso ante el Tribunal Electoral al considerar que el Instituto Nacional Electoral clasificó de manera indebida 74 registros como afiliaciones simuladas.

Asimismo, argumentó que la autoridad electoral realizó un cálculo incorrecto sobre su capacidad económica al fijar el monto de la multa, por lo que solicitó la revocación o, en su caso, la modificación de la sanción impuesta.

Sin embargo, tras analizar los agravios presentados, la Sala Superior concluyó que los argumentos expuestos por la organización resultaban insuficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el INE.

Por ello, el Tribunal confirmó íntegramente la resolución y dejó firme tanto la multa económica como la negativa del registro partidista.

MÉXICO TIENE VIDA DEFENDIÓ LA VALIDEZ DE LA MAYORÍA DE SUS AFILIACIONES

Con anterioridad, mediante un comunicado, México Tiene Vida reconoció que algunas personas que colaboraban como auxiliares incurrieron en conductas indebidas durante el proceso de afiliación.

No obstante, sostuvo que esas acciones individuales no debían invalidar el trabajo realizado durante más de un año ni el respaldo otorgado por las personas que participaron voluntariamente en el procedimiento.

La organización también destacó que el propio Instituto Nacional Electoral validó 296 mil 181 afiliaciones, cifra que, a su juicio, acredita el apoyo ciudadano obtenido para buscar su constitución como partido político nacional.

Asimismo, recordó que antes de la sesión del Consejo General del INE, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había aprobado un proyecto que proponía conceder el registro, situación que, según la agrupación, evidenciaba la existencia de elementos jurídicos para considerar procedente su solicitud.