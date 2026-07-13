Tiene Deer Park un siglo y opera al 77% de su capacidad

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    Tiene Deer Park un siglo y opera al 77% de su capacidad
    El entonces director general de PEMEX y Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina para dar detalles de la compra de Deer Park el 26 de mayo 2021. Cuartoascuro/Galo Cañas Rodríguez

El Reporte Anual de Pemex 2025 describe que durante 2023 se refinó un promedio diario de 259 mil barriles, para pasar a 272 mil barriles año siguiente y alcanzar 261 mil barriles durante 2025

CIUDAD DE MÉXICO- La refinería Deer Park, que se construyó en 1929 en Texas y está· bajo control total de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2022, opera al 77 por ciento de su capacidad instalada, de acuerdo con datos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Entre 1993 y 1995, tras la entrada de Pemex como socio de la planta operada por Shell, se realizó una modernización para que la refinería pudiera procesar el crudo Maya y para 2001 se ejecutó una expansión mayor, la cual aumentó la capacidad de 280 mil a 340 mil barriles diarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/informe-de-eu-revela-fallas-criticas-de-pemex-en-deer-park-tras-fuga-en-2024-LA20028131

El Reporte Anual de Pemex 2025 entregado ante la SEC, en el capítulo “Deer Park Production”, detalló que durante 2023 se refinó un promedio diario de 259 mil barriles, para pasar a 272 mil barriles año siguiente y alcanzar 261 mil barriles durante 2025.

Las cifras de Deer Park superan al nivel de refinación de Dos Bocas, considerada como una de las obras insignia de la llamada 4T, instalación que alcanzó una producción en mayo de 144 mil barriles al día, para un 42 por ciento de su capacidad.

Un análisis de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos (AFPM, en inglés) estableció que las refinerías de ese país operaban en 2022, a plena capacidad, aproximadamente al 95 por ciento.

De acuerdo con la AFPM, la denominada “tasa de reducción de capacidad” es el volumen mínimo de crudo que una refinería puede procesar sin comprometer la seguridad de sus unidades operativas. En términos de utilización de la refinería, indicó, esto equivale aproximadamente al 65 por ciento o 70 por ciento de su capacidad total.

Por Staff, Agencia Reforma.

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