‘Tiene que seguir su procedimiento para llegar al Tribunal Federal Electoral’, Sheinbaum sobre presunta compra de votos en Coahuila

Al ser cuestionada por representantes de los medios de comunicación en la Mañanera sobre las acusaciones realizadas por Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de manera breve y enfatizó la necesidad de que cualquier inconformidad sea atendida por las instancias correspondientes.

Las elecciones celebradas en Coahuila el día de ayer, 7 de junio continúan provocando reacciones entre partidos políticos y autoridades, luego de que surgieran denuncias sobre presuntas irregularidades durante la jornada electoral en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevó el ‘Carro Completo’.

La declaración ocurrió después de que Morena denunciara presuntas prácticas de compra y coacción del voto durante la elección en la que se renovó el Congreso local de Coahuila.

‘Tiene que seguir su procedimiento, hay el procedimiento jurídico para llegar hasta el Tribunal Federal Electoral, tiene que seguir sus procedimientos jurídicos’, dijo la mandataria.

La mandataria evitó profundizar sobre las acusaciones y reiteró que serán las autoridades electorales las encargadas de revisar las pruebas y determinar si existieron violaciones a la legislación vigente.

MORENA DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COAHUILA

Tras la jornada electoral, la dirigencia nacional de Morena informó que presentó diversas denuncias relacionadas con supuestas anomalías registradas durante la votación.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, aseguró que existen elementos que apuntan a una presunta estrategia para influir en el voto ciudadano mediante incentivos económicos.

Según la dirigente, Morena recopiló información y evidencias que ya fueron entregadas a las autoridades electorales para que sean analizadas dentro de los procedimientos legales correspondientes.

Las acusaciones surgieron después de que el Partido Revolucionario Institucional obtuviera la totalidad de los espacios en disputa, resultado que motivó cuestionamientos por parte de la oposición.

La dirigencia morenista sostiene que los hechos denunciados podrían haber tenido impacto en el desarrollo de la elección y en el comportamiento de algunos votantes.

LAS ACUSACIONES SOBRE CÓDIGOS QR Y PAGOS EN EFECTIVO

Uno de los principales señalamientos realizados por Morena se relaciona con el supuesto uso de códigos QR como mecanismo para verificar la participación de ciudadanos dentro de una estructura de movilización electoral.

De acuerdo con la denuncia, algunas personas habrían recibido instrucciones para emitir su voto, documentar el proceso y posteriormente validar su participación mediante sistemas de identificación vinculados con códigos digitales.

La acusación también incluye presuntos pagos en efectivo que, según Morena, habrían sido utilizados para incentivar la participación de determinados votantes.

La dirigencia del partido afirmó que integrantes de su organización localizaron domicilios donde supuestamente existían listas de personas, sobres con dinero y otros materiales relacionados con la operación denunciada.

Sin embargo, la veracidad de estos señalamientos deberá ser determinada por las autoridades competentes una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

DENUNCIAS ANTE AUTORIDADES ELECTORALES Y POSIBLE REVISIÓN JUDICIAL

Morena informó que las denuncias ya fueron presentadas ante organismos responsables de supervisar la legalidad de los procesos electorales.

Además de las quejas formales, la dirigencia anunció que solicitará investigaciones financieras para determinar el origen de los recursos que presuntamente habrían sido utilizados durante la jornada electoral.

Entre los principales puntos incluidos en las denuncias destacan:

• Presunta compra y coacción del voto mediante pagos económicos.

• Uso de códigos QR para verificar la participación de ciudadanos.

• Entrega de dinero en efectivo a operadores y votantes.

• Solicitud de investigaciones financieras sobre el origen de recursos.

• Presentación de recursos ante autoridades electorales.

• Posible llegada del caso al Tribunal Electoral.

La dirigencia morenista precisó que no corresponde a los partidos declarar la invalidez de una elección, sino a las instituciones encargadas de aplicar la legislación electoral.

Por ello, la ruta jurídica planteada contempla la intervención de organismos electorales y eventualmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEÑALAN DETENCIONES Y PRESUNTA PERSECUCIÓN DURANTE LA JORNADA

Además de los señalamientos relacionados con la presunta compra de votos, Morena denunció diversos incidentes ocurridos durante el proceso electoral.

Ariadna Montiel aseguró que simpatizantes y militantes de su partido fueron detenidos en distintos puntos del estado durante el fin de semana electoral.

Según la dirigente, la cifra de personas detenidas habría superado las 200 entre sábado y domingo, aunque estos datos deberán ser verificados por las autoridades correspondientes.

Asimismo, denunció supuestos actos de seguimiento y vigilancia durante algunas de sus actividades políticas en la entidad.

Montiel sostuvo que varios de estos acontecimientos serán incorporados a los expedientes que el partido entregará ante las instancias responsables de investigar posibles irregularidades.