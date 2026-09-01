Trabajadores viven ‘una primavera laboral’: destaca Sheinbaum avances laborales en su Segundo Informe de Gobierno

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    Trabajadores viven ‘una primavera laboral’: destaca Sheinbaum avances laborales en su Segundo Informe de Gobierno
    Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno, donde destacó avances laborales como el aumento salarial, seguridad social y la jornada de 40 horas. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum destacó el aumento al salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral y avances en derechos para trabajadores.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances registrados en materia laboral y aseguró que las condiciones de las y los trabajadores han mejorado durante los últimos años, particularmente por el incremento al salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral y nuevas medidas de protección social.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la política económica de su administración parte de la premisa de que el crecimiento debe traducirse en beneficios para la población y en una distribución más equitativa de la riqueza.

“La economía debe estar al servicio de la gente y eso solo puede lograrse con honestidad. No podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias”, declaró.

Sheinbaum señaló que el Estado tiene la responsabilidad de planear e impulsar el desarrollo, garantizar derechos sociales y fortalecer una distribución justa de la riqueza, al mismo tiempo que se mantiene una economía de mercado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-su-segundo-informe-de-gobierno-en-palacio-nacional-video-LJ23192559

SALARIO MÍNIMO AUMENTÓ 154% EN TÉRMINOS REALES

Como parte de los resultados expuestos, la presidenta destacó el incremento que ha registrado el salario mínimo desde 2018.

“Es por esta razón que después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019 las y los trabajadores viven una primavera”, afirmó.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el informe, el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, lo que representa un aumento de 154% en términos reales.

En la frontera norte, el salario mínimo alcanza los 13 mil 409 pesos mensuales, indicó la presidenta.

Asimismo, informó que el salario medio de la economía formal llegó a 20 mil 212 pesos mensuales, cifra que calificó como un máximo histórico.

SHEINBAUM DESTACA REDUCCIÓN DE LA POBREZA LABORAL

La presidenta también relacionó el incremento de los ingresos laborales con el comportamiento de la pobreza laboral.

“Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005”, señaló durante su mensaje.

La pobreza laboral es un indicador que mide la proporción de la población cuyo ingreso laboral no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

TRABAJADORES DE APLICACIONES TIENEN ACCESO AL SEGURO SOCIAL

Otro de los cambios laborales mencionados durante el Segundo Informe de Gobierno corresponde a las personas que trabajan mediante plataformas digitales.

Sheinbaum destacó que las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con acceso al seguro social y participan en el reparto de utilidades, como parte de las modificaciones implementadas para ampliar sus derechos laborales.

La presidenta también mencionó una nueva medida relacionada con los trabajadores agrícolas que participan en actividades de exportación.

“El sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza la seguridad social y el salario de las y los jornaleros agrícolas e inicia su operación en este septiembre”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destaca-crecimiento-economico-de-mexico-pese-a-aranceles-de-eu-y-guerra-en-iran-en-su-segundo-informe-HJ23197462

JORNADA LABORAL AVANZARÁ HACIA LAS 40 HORAS SEMANALES

Entre los cambios laborales señalados por la mandataria también se encuentra la reforma que contempla una reducción gradual de la jornada laboral.

Sheinbaum informó que ya fue aprobada la reforma para reducir paulatinamente la jornada de trabajo hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

La medida contempla una transición progresiva antes de alcanzar ese límite.

Durante su intervención, la presidenta presentó estos cambios como parte de una política orientada a fortalecer los derechos laborales y mejorar las condiciones económicas de las familias trabajadoras.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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