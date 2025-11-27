Transportistas y campesinos aceptan levantar bloqueos, anuncia Segob
Se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que se mantuvieron en distintos estados de México
Tras horas de negociación entre el Gobierno Federal y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes aceptaron retirar los bloqueos a lo largo de la República Mexicana que se mantienen desde el 24 de noviembre.
Según el comunicado de Segob, se llevó a cabo una reunión con los dirigentes de productores agrícola y transportistas, se les informó sobre los programas y acciones institucionales que se aplicarán para atender sus demandas.
Afirmó que se instalaron tres mesas de trabajo: “una para bordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo”.
La Secretaría de Gobernación señala que se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que se mantuvieron en distintos estados de México, con esto terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.
Así como que puntualiza que la dependencia del Gobierno de México, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, “manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores”.
Por otro lado, David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), celebró que se llegaron a “acuerdos positivos” para todos los operadores, y agradeció a quienes resistieron en los bloqueos y participaron en esta “lucha”.