Transportistas y campesinos aceptan levantar bloqueos, anuncia Segob

/ 27 noviembre 2025
    Transportistas y campesinos aceptan levantar bloqueos, anuncia Segob
    Tras negociación entre el Gobierno Federal y transportistas, Segob informó que los manifestantes aceptaron retirar los bloqueos a lo largo de la República Mexicana que se mantienen desde el 24 de noviembre. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO

Se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que se mantuvieron en distintos estados de México

Tras horas de negociación entre el Gobierno Federal y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes aceptaron retirar los bloqueos a lo largo de la República Mexicana que se mantienen desde el 24 de noviembre.

Según el comunicado de Segob, se llevó a cabo una reunión con los dirigentes de productores agrícola y transportistas, se les informó sobre los programas y acciones institucionales que se aplicarán para atender sus demandas.

Afirmó que se instalaron tres mesas de trabajo: “una para bordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo”.

La Secretaría de Gobernación señala que se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que se mantuvieron en distintos estados de México, con esto terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

Así como que puntualiza que la dependencia del Gobierno de México, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, “manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores”.

Por otro lado, David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), celebró que se llegaron a “acuerdos positivos” para todos los operadores, y agradeció a quienes resistieron en los bloqueos y participaron en esta “lucha”.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

