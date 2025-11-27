Transportistas y campesinos aceptan levantar bloqueos, anuncia Segob

Tras horas de negociación entre el Gobierno Federal y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes aceptaron retirar los bloqueos a lo largo de la República Mexicana que se mantienen desde el 24 de noviembre.

Según el comunicado de Segob, se llevó a cabo una reunión con los dirigentes de productores agrícola y transportistas, se les informó sobre los programas y acciones institucionales que se aplicarán para atender sus demandas.

Afirmó que se instalaron tres mesas de trabajo: “una para bordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo”.