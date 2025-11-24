Empresarios del Sureste de Coahuila reportan cero afectaciones por bloqueos carreteros

Agricultores y transportistas realizaron bloqueos carreteros en al menos 21 estados del país, en los que buscan que se atiendan demandas de seguridad vial y apoyo al sector agrícola. En el caso de Coahuila, empresarios afirman que no se presentaron afectaciones.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que platicó con algunos socios y la respuesta es que no hubo afectación, las plantas de Coahuila Sureste se prepararon con los avisos que hicieron los agricultores y los transportistas.

Detalló que las empresas adelantaron movimientos de mercancía, tanto de importación como de traslado desde el centro del país, lo que permitió evitar retrasos. Reveles Márquez señaló que, si las manifestaciones se prolongaran más de un día o se repitieran en próximas fechas, sí podrían presentarse afectaciones reales; sin embargo, por ahora la planeación preventiva evitó contratiempos.

En el mismo sentido, Juan Carlos Reynoso, presidente del Comité de Recursos Humanos de Derramadero, confirmó que no se reportaron incidencias entre las compañías instaladas en ese corredor industrial.

Desde el viernes, diversos empresarios habían anticipado que los bloqueos no generarían impacto en la región debido a que agricultores y transportistas habían informado con anticipación sobre las protestas y exhortado a evitar viajes durante este lunes.

Los cierres carreteros fueron encabezados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes ya habían advertido sobre dichas movilizaciones.