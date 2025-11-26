‘No prometemos lo que no podemos cumplir’: Sheinbaum responde a presión del campo

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    ‘No prometemos lo que no podemos cumplir’: Sheinbaum responde a presión del campo
    Sheinbaum explicó que las negociaciones deben mantenerse dentro del marco presupuestal disponible, por lo que su gobierno prioriza la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. /FOTO: CUARTOSCURO

El gobierno federal reiteró su apertura a construir acuerdos dentro del marco presupuestal, en medio de la inconformidad por los precios del maíz y los recientes bloqueos carreteros

CDMX.- Luego del fracaso de una nueva mesa de negociación entre transportistas, productores del campo y el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración mantendrá abiertos los canales de diálogo, aunque advirtió que solo se harán compromisos que realmente puedan cumplirse.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, cuando se trata de demandas legítimas, estas son atendidas, pero aclaró que no se harán promesas que no tengan sustento financiero. “Cuando hay demandas legítimas se atiende, pero no se puede prometer lo que no se puede entregar”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que las negociaciones deben mantenerse dentro del marco presupuestal disponible, por lo que su gobierno prioriza la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. “Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, hay que ser muy responsable en qué se puede y qué no se puede”, señaló.

En relación con la crisis por los precios del maíz, la Presidenta recordó que se alcanzó un acuerdo tripartita para apoyar a los productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el Gobierno federal, con el objetivo de amortiguar el impacto en el sector.

Detalló que uno de los principales objetivos del acuerdo es diferenciar el precio del maíz blanco mexicano frente al maíz amarillo importado de Estados Unidos, cuyo costo internacional ha registrado una caída significativa. “Se buscó algo tripartita... que las empresas que compran maíz dieran un precio más alto, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Ahí se logró un acuerdo”, afirmó.

Sheinbaum indicó que para el próximo año se destinará alrededor de un billón de pesos a programas de bienestar, además de recursos para salud, educación e infraestructura social, por lo que insistió en la necesidad de priorizar las demandas con mayor impacto social y evitar presiones de carácter político.

“Cuando hay una demanda de este tipo buscamos la manera de encontrarle una salida... cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema, nada más por generarlo”, expresó, al referirse a las movilizaciones recientes.

Respecto a los bloqueos en carreteras, la Presidenta cuestionó estas acciones mientras las mesas de trabajo continúan activas. “Tomando una carretera... ahí es donde yo digo, pues ¿qué los mueve a tomar una carretera, si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas?”, planteó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró la disposición de su gobierno para seguir negociando con los distintos sectores, pero insistió en que las soluciones deberán ser realistas, con prioridad para los pequeños productores y sin ceder a presiones políticas o a demandas que no sean financieramente viables. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

