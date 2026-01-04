Tren de carga con jarabe de maíz se descarrila en Nogales

Tras el descarrilamiento del tren en Nogales, Sonora, con carga de jarabe de maíz, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que no se reportaron personas lesionadas ni riesgos para la población.

El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de enero en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21.

La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa, explicó que el incidente involucró varias unidades ferroviarias, algunas con carga de jarabe de maíz, material no considerado peligroso, así como unidades vacías.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, señaló.