Tren de carga con jarabe de maíz se descarrila en Nogales

México
/ 4 enero 2026
El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21

Tras el descarrilamiento del tren en Nogales, Sonora, con carga de jarabe de maíz, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que no se reportaron personas lesionadas ni riesgos para la población.

El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de enero en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21.

La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa, explicó que el incidente involucró varias unidades ferroviarias, algunas con carga de jarabe de maíz, material no considerado peligroso, así como unidades vacías.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, señaló.

En el lugar se contó con la participación y coordinación de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional (GN), específicamente en su área de Vías de Comunicación, quienes realizaron labores de resguardo, evaluación y apoyo interinstitucional.

Ochoa informó que la empresa Ferromex asumió de manera inmediata la responsabilidad de los movimientos, maniobras operativas y seguimiento técnico del incidente.

“Ferromex ya se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Por parte de Protección Civil Municipal mantenemos monitoreo preventivo y coordinación permanente con las demás autoridades”, agregó.

La Unidad Municipal de Protección Civil reiteró que no existe riesgo para la comunidad, y que cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

(Con información de El Universal)

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

