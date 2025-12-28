Noticias del fin de semana en México: Tren termina en tragedia, muere hija del ‘Fufurufo’ y Protección Civil alerta por Frente Frío

    Noticias del fin de semana en México: Tren termina en tragedia, muere hija del ‘Fufurufo’ y Protección Civil alerta por Frente Frío
    Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca. VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 26 al 28 de diciembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: La dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y reiteró su compromiso de actuar con la máxima responsabilidad.

Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios: Autoridades atendieron reportes de agresiones con armas de fuego en diferentes zonas, incluidos ataques a motociclistas y el hallazgo de una mujer sin vida.

INTERNACIONAL

Un muerto y un herido en choque de helicópteros en Nueva Jersey: La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente.

Trump presume ‘muy productiva’ conversación con Putin, previo a reunión con Zelenski en EU: Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local en Mar-a-Lago, el plan de paz.

COAHUILA

Juez federal admite solicitud de separación de bienes en concurso mercantil de AHMSA: La demanda fue promovida por la empresa Solensa, S.A. de C.V.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal: Un informe de InSight Crime confirma el reciente reporte de la Casa del Migrante de Saltillo de que cesó totalmente el flujo migratorio por Coahuila hacia EE. UU.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León: El Fufurufo, pilar de la dinastía Rodríguez, fue un empresario, cantante, actor y escritor.

Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente: El delantero portugués fue reconocido este domingo en Dubái tras firmar otro año productivo con el Al-Nassr, manteniéndose como una de las figuras más determinantes del futbol.

INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología: “Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar”.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Protección Civil alerta por Frente Frío: Conoce AQUÍ el pronóstico de Conagua en las próximas 72 horas: Pese a que el Frente Frío 24 se disipará este día, se aproximará un nuevo fenómeno en las próximas horas.

Beca Universal ‘Rita Cetina’ abrirá registro para 4°, 5° y 6° de primaria en 2026: requisitos y fechas: A partir de enero de 2026 podrán solicitar el apoyo las y los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria inscritos en escuelas públicas.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA): La Estación Monterrey Centro quedará a menos de un kilómetro de las estaciones de Metrorrey, que se espera pueda conectar al Aeropuerto.

ESPECIAL POR EL DÍA DE LOS INOCENTES

Anuncian campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses en el Día de los Inocentes.

