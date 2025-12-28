Noticias del fin de semana en México: Tren termina en tragedia, muere hija del ‘Fufurufo’ y Protección Civil alerta por Frente Frío

MÉXICO

→ Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: La dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y reiteró su compromiso de actuar con la máxima responsabilidad.

→ Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios: Autoridades atendieron reportes de agresiones con armas de fuego en diferentes zonas, incluidos ataques a motociclistas y el hallazgo de una mujer sin vida.

INTERNACIONAL

→ Un muerto y un herido en choque de helicópteros en Nueva Jersey: La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente.

→ Trump presume ‘muy productiva’ conversación con Putin, previo a reunión con Zelenski en EU: Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local en Mar-a-Lago, el plan de paz.

COAHUILA

→ Juez federal admite solicitud de separación de bienes en concurso mercantil de AHMSA: La demanda fue promovida por la empresa Solensa, S.A. de C.V.

→ Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal: Un informe de InSight Crime confirma el reciente reporte de la Casa del Migrante de Saltillo de que cesó totalmente el flujo migratorio por Coahuila hacia EE. UU.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León: El Fufurufo, pilar de la dinastía Rodríguez, fue un empresario, cantante, actor y escritor.

→ Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente: El delantero portugués fue reconocido este domingo en Dubái tras firmar otro año productivo con el Al-Nassr, manteniéndose como una de las figuras más determinantes del futbol.

→ INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología: “Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar”.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Protección Civil alerta por Frente Frío: Conoce AQUÍ el pronóstico de Conagua en las próximas 72 horas: Pese a que el Frente Frío 24 se disipará este día, se aproximará un nuevo fenómeno en las próximas horas.

→ Beca Universal ‘Rita Cetina’ abrirá registro para 4°, 5° y 6° de primaria en 2026: requisitos y fechas: A partir de enero de 2026 podrán solicitar el apoyo las y los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria inscritos en escuelas públicas.

→ Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA): La Estación Monterrey Centro quedará a menos de un kilómetro de las estaciones de Metrorrey, que se espera pueda conectar al Aeropuerto.

ESPECIAL POR EL DÍA DE LOS INOCENTES

→ Anuncian campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses en el Día de los Inocentes.