Da IEPC aval a Partido Humanista de Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Da IEPC aval a Partido Humanista de Jalisco
    El 1 de julio se dará el nacimiento formal del nuevo instituto político. Cuartoscuro

El Humanista se convirtió en el séptimo partido que tendrá participación en las elecciones locales del próximo año

GUADALAJARA, JAL.- El Partido Humanista de Jalisco, que está vinculado a la Iglesia de la Luz del Mundo, ya es el séptimo partido político activo en Jalisco, luego de obtener este viernes aval oficial.

En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), que preside la consejera Paula Ramírez Höhne, aprobó la solicitud de registro hecha por la agrupación Construsuai S.A., cuya representante legal es la abogada Vasti Arana Cruz.

Asimismo, el IEPC modificó su presupuesto de egresos 2026 en el rubro de financiamiento, pues el Partido Humanista comenzará a recibir prerrogativas por el orden de los 5 millones de pesos en su primer año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-trabaja-en-la-repatriacion-de-enrique-n-sospechoso-en-el-caso-de-ayotzinapa-GK21187256

El 1 de julio se dará el nacimiento formal del nuevo instituto político.

Para lograr el registro, Construsuai debió sobrepasar requisitos como afiliar a 19 mil 630 ciudadanos (avalados por el INE), constituir 89 asambleas en los 125 municipios del estado y acreditar la fiscalización de su gasto.

Sobre este último aspecto, en la sesión avalaron la revisión de sus gastos. Si bien encontraron anomalías derivadas en infracciones, esto no impidió otorgarles el registro, especificó la consejera Silvia Bustos Vázquez.

Erika Ruvalcaba, representante del partido Morena, cuestionó la aprobación porque aún no se desahogan algunos recursos de revisión ante el Tribunal Electoral local.

LOS NEXOS

Arana Cruz, su representante, milita en la Iglesia de la Luz del Mundo, con sede mundial en Guadalajara y que tiene como líder espiritual a Naasón Joaquín García, preso desde 2019 en Estados Unidos por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-ocupacion-hotelera-en-sedes-del-mundial-en-mexico-llegaran-un-millon-de-turistas-y-no-cinco-advierten-OK21187081

Además, públicamente ha mostrado nexos con dos fieles confesos de la Luz del Mundo, y que desempeñan cargos federales postulados por el partido Morena: Favio Castellanos Polanco, diputado del Distrito 9 de Guadalajara (ahí se asienta la sede central de la iglesia); y Emmanuel Reyes Carmona, senador guanajuatense.

HAY SIETE PARTIDOS EN JALISCO

El Humanista se convirtió en el séptimo partido que tendrá participación en las elecciones locales del próximo año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/debe-mexico-detener-a-corruptos-asegura-ex-director-de-la-dea-AK21185063

Únicamente tendrá como área de competencia las contiendas estatales: diputaciones en el Congreso de Jalisco y las 125 Presidencias Municipales.

OTROS PARTIDOS VIGENTES

- Movimiento Ciudadano (MC)

- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

- Revolucionario Institucional (PRI)

- Acción Nacional (PAN)

- Verde Ecologista de México (PVEM)

- Del Trabajo (PT)

EN CAMINO A SER PARTIDOS

A nivel nacional son cuatro las agrupaciones en espera de la dictaminación del INE: cumplieron o no todos los requisitos para alcanzar registro de partido político.

- Somos MX

- Paz

- México Tiene Vida

- Que Siga la Democracia

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/taquero-que-prendio-fuego-a-su-pareja-en-cdmx-es-detenido-en-monterrey-CK21184996

Si consuman su constitución, en las boletas de 2027 competirían 11 partidos por diputaciones locales, federales y los ayuntamientos de Jalisco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


La Luz Del Mundo
Partidos políticos

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco

Personajes


Naasón Joaquín García

Organizaciones


IEPC
INE
Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La madre de la víctima logró acercarse a la presidenta cuando salió de las instalaciones de Astilleros de Marina tras su mañanera.

Claman padres a Sheinbaum en Veracruz: ‘Queremos viva a periodista Roxana Guzmán’
La SE busca fungir como herramienta para la toma de decisiones de política pública, la promoción de la inversión, la investigación y, en general, el mejor entendimiento sobre el comportamiento de la IED.

México: inversión extranjera directa crece en el 1T de 2026 pero de manera desigual por estados
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, amplió hoy su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Angeles Times sobre la revocación de su visa.

Américo Villarreal muestra su visa americana y niega nexos con huachicol
En la imagen se observa una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo.

Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera

Trump nomina a Todd Blanche como fiscal general

Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados Unidos
El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual en España
Texas alerta sobre presencia de gusanos barrenadores

Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador