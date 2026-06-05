Da IEPC aval a Partido Humanista de Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- El Partido Humanista de Jalisco, que está vinculado a la Iglesia de la Luz del Mundo, ya es el séptimo partido político activo en Jalisco, luego de obtener este viernes aval oficial. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), que preside la consejera Paula Ramírez Höhne, aprobó la solicitud de registro hecha por la agrupación Construsuai S.A., cuya representante legal es la abogada Vasti Arana Cruz. Asimismo, el IEPC modificó su presupuesto de egresos 2026 en el rubro de financiamiento, pues el Partido Humanista comenzará a recibir prerrogativas por el orden de los 5 millones de pesos en su primer año.

El 1 de julio se dará el nacimiento formal del nuevo instituto político. Para lograr el registro, Construsuai debió sobrepasar requisitos como afiliar a 19 mil 630 ciudadanos (avalados por el INE), constituir 89 asambleas en los 125 municipios del estado y acreditar la fiscalización de su gasto. Sobre este último aspecto, en la sesión avalaron la revisión de sus gastos. Si bien encontraron anomalías derivadas en infracciones, esto no impidió otorgarles el registro, especificó la consejera Silvia Bustos Vázquez. Erika Ruvalcaba, representante del partido Morena, cuestionó la aprobación porque aún no se desahogan algunos recursos de revisión ante el Tribunal Electoral local. LOS NEXOS Arana Cruz, su representante, milita en la Iglesia de la Luz del Mundo, con sede mundial en Guadalajara y que tiene como líder espiritual a Naasón Joaquín García, preso desde 2019 en Estados Unidos por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

Además, públicamente ha mostrado nexos con dos fieles confesos de la Luz del Mundo, y que desempeñan cargos federales postulados por el partido Morena: Favio Castellanos Polanco, diputado del Distrito 9 de Guadalajara (ahí se asienta la sede central de la iglesia); y Emmanuel Reyes Carmona, senador guanajuatense. HAY SIETE PARTIDOS EN JALISCO El Humanista se convirtió en el séptimo partido que tendrá participación en las elecciones locales del próximo año.

Únicamente tendrá como área de competencia las contiendas estatales: diputaciones en el Congreso de Jalisco y las 125 Presidencias Municipales. OTROS PARTIDOS VIGENTES - Movimiento Ciudadano (MC) - Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) - Revolucionario Institucional (PRI) - Acción Nacional (PAN) - Verde Ecologista de México (PVEM) - Del Trabajo (PT) EN CAMINO A SER PARTIDOS A nivel nacional son cuatro las agrupaciones en espera de la dictaminación del INE: cumplieron o no todos los requisitos para alcanzar registro de partido político. - Somos MX - Paz - México Tiene Vida - Que Siga la Democracia

Si consuman su constitución, en las boletas de 2027 competirían 11 partidos por diputaciones locales, federales y los ayuntamientos de Jalisco.

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