Tribunal electoral permitió uso de acordeones en elección judicial, ahora buscan castigarlos

México
/ 21 noviembre 2025
    Tribunal electoral permitió uso de acordeones en elección judicial, ahora buscan castigarlos
    En el nuevo catálogo de delitos electorales, proponen, debe incluir la distribución masiva de acordeones. FOTO: REFORMA

En el documento que presentó ante el INE, la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) planteó reforzar el marco penal e incorporar nuevas faltas en materia electoral, incluyendo sanciones por la difusión masiva de estos acordeones

Luego de que el Tribunal electoral dejó pasar los acordeones sin sanciones u objeciones en la pasada elección judicial, ahora los Fiscales electorales estatales piden a la Presidencia castigar este tipo de recursos.

En su propuesta entregada al INE, la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) solicitó endurecer y añadir delitos electorales, entre ellos la distribución masiva de estos acordeones.

TE PUEDE INTERESAR: De kínder modelo visitado por Peña Nieto a túnel de huachicol

Los últimos procesos comiciales han demostrado que la legislación está rebasada, pues partidos, aspirantes y funcionarios buscan cómo violar la ley, señalan.

Debería existir, consideran los fiscales, un apartado que establezca puntualmente que la distribución masiva de acordeones, guías de votación o instrucciones predeterminadas, ya sea en físico o por internet, en la elección de juzgadores será considerada como un delito. Sin embargo, no se establece una sanción concreta.

“Al no encontrarse tipificada esta conducta en la legislación penal electoral actual, se genera un espacio de impunidad que permite su reproducción y, en consecuencia, vulnera principios esenciales como la libertad del voto, la equidad y la imparcialidad. Penalizarla contribuye a inhibir mecanismos encubiertos de presión política”, indicó la Fiscal Electoral de Puebla, Karina Andraca.

El nuevo catálogo de delitos electorales, proponen, debe incluir desde la violencia política, en cualquier modalidad, la usurpación de acciones afirmativas, la manipulación de propaganda en redes sociales, la coacción del voto de personas en prisión preventiva, el retiro o destrucción de propaganda electoral hasta la distribución masiva de acordeones.

Para ello, plantea la propuesta, se modificarían seis artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se añadirían otros ocho.

Temas


Castigos
Elecciones
Reforma Judicial

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro