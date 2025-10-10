Turistas internacionales dejan más de 2 mil 200 millones de dólares en México en un solo mes

CDMX.- El ingreso por el gasto total de los visitantes internacionales a México alcanzó los 2 mil 252 millones de dólares en agosto de 2025, una cifra 3.4% superior a la registrada en el mismo mes de 2024, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, 3.8 millones de turistas internacionales visitaron el país durante el octavo mes del año, lo que representa un incremento anual de 9.9%. Esta categoría agrupa a los viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en territorio nacional, ya sea por motivos de ocio, negocios o visita familiar.

El aumento se concentró principalmente en los turistas de internación, aquellos que ingresan más allá de la franja fronteriza y permanecen al menos una noche en el interior del país. En agosto, este segmento sumó 1.8 millones de personas, 2.2% más que el año anterior.

Del total de turistas de internación, el 81% llegó por vía aérea, mientras que el 19% restante lo hizo por carretera. Las cifras confirman la recuperación sostenida de la conectividad aérea tras los años de restricciones sanitarias y la reactivación del turismo internacional en destinos como Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México.

Sin embargo, el gasto promedio de los turistas internacionales registró una ligera caída: pasó de 565.89 a 527.90 dólares por persona, es decir, una disminución cercana al 6.7%.

En el caso específico de los turistas de internación, el gasto medio por viajero fue de 961.30 dólares, mientras que los que llegaron por avión gastaron 1,101.91 dólares en promedio, apenas por debajo de los 1,114.76 dólares observados un año antes.

El Inegi también reportó un aumento en el número de mexicanos que viajaron al extranjero: 6.9 millones de residentes salieron del país durante agosto, lo que significa un incremento de 10.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Cada viajero gastó en promedio 187.34 dólares, según las cifras oficiales.

El gasto total de los viajeros mexicanos en el exterior ascendió a 1,306 millones de dólares, una cifra considerable, aunque menor al ingreso por turismo extranjero, lo que mantiene un saldo positivo de 946.4 millones de dólares en la balanza de visitantes internacionales.

No obstante, ese superávit fue 10.4% menor al registrado en agosto de 2024, cuando se ubicó en 1,055.8 millones de dólares, lo que refleja una tendencia hacia la estabilización del turismo internacional en el país.

Analistas del sector señalan que, aunque el gasto promedio por visitante extranjero bajó ligeramente, el aumento en el volumen de turistas refuerza la recuperación de la industria. “México sigue siendo uno de los destinos más atractivos de América Latina, pero enfrenta el reto de mantener su competitividad en precios y servicios”, comentó un especialista. Con información de El Universal