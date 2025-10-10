Canadá busca más mercado en México: ministro de Agricultura llega para ampliar cooperación

CDMX.- Del 14 al 17 de octubre, el ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, realizará una visita oficial a México con el propósito de reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en materia agrícola y alimentaria.

De acuerdo con un comunicado de la Embajada de Canadá en México, el funcionario sostendrá reuniones con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y con el director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria, Javier Calderón. Los encuentros se enfocarán en la diversificación y el crecimiento del comercio agroalimentario entre ambos países.

“Canadá y México comparten una sólida asociación forjada por años de colaboración y más de tres décadas de libre comercio. El objetivo de este viaje es fortalecer aún más nuestros lazos, desarrollar relaciones y crear oportunidades que impulsen el crecimiento y la prosperidad de ambos países”, declaró MacDonald.

La visita se enmarca en el reciente encuentro en territorio mexicano entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense Mark Carney, con quienes se abordaron temas de cooperación económica, innovación y seguridad alimentaria.

Durante su estancia, el ministro también sostendrá reuniones con líderes empresariales y actores del sector privado para promover los productos agrícolas y agroalimentarios canadienses, además de explorar oportunidades de inversión y colaboración tecnológica.

La agenda oficial contempla además un viaje a Guadalajara, donde el funcionario canadiense continuará el diálogo con representantes de la industria agroalimentaria mexicana, universidades y organismos locales, con el fin de fortalecer los vínculos productivos y científicos en materia de sanidad vegetal y sustentabilidad. Con información de El Universal