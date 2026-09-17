$!TV Azteca solicita en Estados Unidos reconocimiento de su concurso mercantil en México

TV Azteca solicitó este miércoles ante una corte de Estados Unidos el reconocimiento de su concurso mercantil en México mediante el Capítulo 15 de la legislación estadounidense, con el propósito de extender a ese país los efectos del proceso que se desarrolla en territorio mexicano. TV Azteca explicó que la petición busca que los acreedores estadounidenses puedan hacer valer sus derechos dentro del concurso mercantil iniciado en México, además de proteger los activos de la televisora ubicados en Estados Unidos mientras avanza su proceso de reorganización. Entre los acreedores con intereses en Estados Unidos se encuentran The Bank of New York Mellon, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management.

¿QUÉ IMPLICA EL CAPÍTULO 15 SOLICITADO POR TV AZTECA? El mecanismo solicitado no implica la apertura de un segundo concurso mercantil ni el inicio de un procedimiento paralelo de reorganización en Estados Unidos. En caso de ser reconocido, el proceso principal continuará en México y el procedimiento estadounidense funcionará como un mecanismo de apoyo para que sus efectos tengan reconocimiento en ese país. De esta manera, las controversias de la empresa con acreedores estadounidenses quedarían encauzadas dentro del proceso de reorganización que actualmente se desarrolla ante autoridades judiciales mexicanas. El concurso mercantil de TV Azteca fue declarado en etapa de conciliación el pasado 6 de julio por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 22/2026-II. Esta etapa fue abierta por un periodo de 180 días naturales.

TV AZTECA MANTIENE DISPUTA POR DEUDA EMITIDA EN EU La solicitud presentada ante las autoridades estadounidenses ocurre en el contexto de una disputa que la televisora mantiene desde hace años con tenedores de bonos emitidos en Estados Unidos. En 2017, TV Azteca colocó alrededor de 400 millones de dólares en notas no garantizadas. La empresa dejó de pagar intereses en febrero de 2021 y posteriormente algunos tenedores solicitaron la aceleración del pago de la deuda. The Bank of New York Mellon, en su calidad de fiduciario de los bonos, inició acciones legales en Estados Unidos relacionadas con esas obligaciones. En 2023, acreedores promovieron además un procedimiento involuntario de Chapter 11 contra TV Azteca y 34 de sus subsidiarias ante una corte de quiebras de Nueva York. El tribunal desestimó las peticiones al considerar que existía una disputa de buena fe respecto de parte de las reclamaciones.

TV AZTECA BUSCA AVANZAR EN SU REESTRUCTURA Con la solicitud de reconocimiento bajo el Capítulo 15, la empresa busca que el procedimiento de insolvencia iniciado en México tenga efectos en Estados Unidos y que las controversias con sus acreedores en ese país sean atendidas dentro del proceso mexicano. TV Azteca presentó esta solicitud como un paso para avanzar en su reestructura “con orden, transparencia y certeza”. La compañía también sostuvo que el mecanismo permitirá atender sus obligaciones bajo reglas comunes para las partes involucradas.