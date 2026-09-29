Narcored de ‘Los Mayos’ también alcanza a corporativo empresarial de la familia Hank

Tijuana, BC.- La narcored de “Los Mayos” sancionada este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alcanza a “Xolo Gas de Baja California”, cadena de gas vinculada al grupo empresarial de la familia Hank. En una nueva acción contra la estructura del Cártel de Sinaloa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a “Xolo Gas de Baja California”, junto con otras tres empresas, por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por Jerónimo Javier Vera Ayala.

La OFAC identifica a Vera Ayala como socio comercial de Jesús González Lomelí, a quien el Tesoro describe como un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, “La Rana”, jefe de plaza de “Los Mayos” en Tijuana.

VINCULAN A VERA AYALA CON NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE DINERO Según el Departamento del Tesoro, Vera Ayala está involucrado en narcotráfico y lavado de dinero mediante negocios conjuntos con González Lomelí. La dependencia estadounidense también designó a Jorge Mario Vera Ayala, hermano de Jerónimo, a quien identifica como una figura central y enlace de las actividades de distintos grupos criminales en Tijuana y como lavador de dinero del Cártel de Sinaloa.

”Otros asociados de Jesús González Lomelí designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. ”Mientras Jerónimo Vera es socio comercial de González y está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos, Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles que trafican narcóticos, es una figura central y enlace para toda la actividad de los cárteles en Tijuana. También se sabe que Jorge Vera lavó dinero para el Cártel de Sinaloa”, indicó la OFAC.

EL ANTECEDENTE DE 2025 La designación de “Xolo Gas” ocurre un año después de que OFAC exhibiera una red empresarial de González Lomelí en Baja California. El 18 de septiembre de 2025, el Tesoro sancionó a González Lomelí, a quien identificó como lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de “La Rana”, así como a otros integrantes de su red.

Entre las empresas sancionadas entonces estuvieron “Grupo Hotelero JJJ” y “Complejo Turístico JJJ”, compañías vinculadas empresarialmente con Jorge Alberto Hank Inzunza, hijo de Jorge Hank Rhon, ex Alcalde de Tijuana (2004-2007) y aspirante a la gubernatura de Baja California.

HERMANOS FORMAN PARTE DEL ENTORNO DE LOS HANK En aquella misma acción, OFAC designó a Jerónimo y Jorge Mario Vera Ayala como asociados de González Lomelí. La dependencia sostuvo entonces que Jerónimo Vera era su socio comercial y que ambos estaban involucrados en actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Los hermanos Vera Ayala forman parte del entorno empresarial de los Hank en Baja California. Su padre, Antonio Vera Palestina, fue jefe de seguridad del Hipódromo Agua Caliente y cumplió una condena de 25 años por el homicidio del periodista Héctor “El Gato” Félix Miranda.