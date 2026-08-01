$!UNAM nombra a Javier de la Fuente como secretario general tras renuncia de Patricia Dávila

El nombramiento se dio a conocer el mismo día en que la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, quien ocupaba ese cargo y tenía bajo su responsabilidad el área encargada del proceso de admisión a licenciatura, presentó su renuncia.

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) informó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la institución.

PATRICIA DÁVILA DEJA LA SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo con el comunicado emitido por la UNAM, Patricia Dávila Aranda presentó su renuncia al rector Leonardo Lomelí Vanegas, poniendo fin a su gestión al frente de la Secretaría General, cargo que desempeñaba desde el 21 de noviembre de 2023.

La Universidad informó que el rector reconoció el trabajo realizado por Dávila Aranda en beneficio del nivel bachillerato y destacó su participación en diversas reformas impulsadas durante su administración.

El relevo ocurre horas después de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 recomendara aplicar un nuevo examen presencial tras detectar anomalías en la primera evaluación en línea.

Entre las incidencias identificadas durante el análisis se encuentran el uso de teléfonos celulares y casos de presunta suplantación de identidad, situaciones que derivaron en la cancelación del 2 por ciento de los exámenes aplicados.

Hasta este viernes, la UNAM no ha informado las fechas en las que se realizará el examen de control.

¿QUIÉN ES JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ?

Javier de la Fuente Hernández es profesor de carrera titular “C” de Tiempo Completo en la UNAM. Es Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Dentro de la Universidad ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos. Fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, entre 2004 y 2010, y posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la aprobación del proyecto para crear la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato, de la que también fue fundador y primer director.

Asimismo, se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y como coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.