UNAM nombra a Javier de la Fuente como secretario general tras renuncia de Patricia Dávila

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    UNAM nombra a Javier de la Fuente como secretario general tras renuncia de Patricia Dávila
    Javier de la Fuente Hernández fue nombrado secretario general de la UNAM tras la renuncia de Patricia Dávila Aranda, informó la institución. UNAM

La UNAM designó a Javier de la Fuente como secretario general tras la renuncia de Patricia Dávila, en medio de la revisión del examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la institución.

El nombramiento se dio a conocer el mismo día en que la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, quien ocupaba ese cargo y tenía bajo su responsabilidad el área encargada del proceso de admisión a licenciatura, presentó su renuncia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exigen-admitidos-respetar-sus-inscripciones-en-la-unam-MM22483719

PATRICIA DÁVILA DEJA LA SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo con el comunicado emitido por la UNAM, Patricia Dávila Aranda presentó su renuncia al rector Leonardo Lomelí Vanegas, poniendo fin a su gestión al frente de la Secretaría General, cargo que desempeñaba desde el 21 de noviembre de 2023.

La Universidad informó que el rector reconoció el trabajo realizado por Dávila Aranda en beneficio del nivel bachillerato y destacó su participación en diversas reformas impulsadas durante su administración.

El relevo ocurre horas después de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 recomendara aplicar un nuevo examen presencial tras detectar anomalías en la primera evaluación en línea.

Entre las incidencias identificadas durante el análisis se encuentran el uso de teléfonos celulares y casos de presunta suplantación de identidad, situaciones que derivaron en la cancelación del 2 por ciento de los exámenes aplicados.

Hasta este viernes, la UNAM no ha informado las fechas en las que se realizará el examen de control.

¿QUIÉN ES JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ?

Javier de la Fuente Hernández es profesor de carrera titular “C” de Tiempo Completo en la UNAM. Es Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Dentro de la Universidad ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos. Fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, entre 2004 y 2010, y posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la aprobación del proyecto para crear la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato, de la que también fue fundador y primer director.

Asimismo, se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y como coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-empresa-que-realizo-examen-de-la-unam-ha-ganado-218-mdp-en-contratos-IC22467681

TRAYECTORIA EN LA UNAM

Además de sus responsabilidades académicas y administrativas, Javier de la Fuente Hernández integró la Junta de Gobierno de la UNAM, órgano al que fue designado por el Consejo Universitario hasta el año 2025.

Con su nombramiento como secretario general, asumirá una de las principales responsabilidades de la administración central de la Universidad Nacional en un contexto en el que la institución continúa atendiendo el proceso de revisión del examen de admisión a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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