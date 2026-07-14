Urgen a México exigir reglas claras en T-MEC ante incertidumbre automotriz de EU

Para México será fundamental alcanzar con Estados Unidos un acuerdo que brinde certeza y reglas claras sobre el contenido automotriz, especialmente para evitar que, a mediano plazo, la región pierda su liderazgo.

Gerardo San Román, director comercial de la consultora Nyvus México, explicó que, si bien a Norteamérica le ha tomado más de 30 años configurar la integración de su cadena de suministro en el sector automotriz, de mantenerse la aplicación de aranceles y el reforzamiento de las reglas de contenido regional, en un periodo de dos a tres años podría perder competitividad.

“No pueden romper una cadena de producción tan entrelazada por tanto tiempo; el daño real que se está generando es la incertidumbre, es toda la política que se está generando alrededor”.