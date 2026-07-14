Urgen a México exigir reglas claras en T-MEC ante incertidumbre automotriz de EU

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    Urgen a México exigir reglas claras en T-MEC ante incertidumbre automotriz de EU
    Romper una integración regional que tomó más de 30 años configurar debilitará a Norteamérica; especialistas alertan que las reglas de contenido y aranceles frenan la visibilidad del sector. ARCHIVO

Nyvus advirtió que México debe exigir procesos claros en la revisión del T-MEC, pues el ruido político amenaza la competitividad de los proximos años

Para México será fundamental alcanzar con Estados Unidos un acuerdo que brinde certeza y reglas claras sobre el contenido automotriz, especialmente para evitar que, a mediano plazo, la región pierda su liderazgo.

Gerardo San Román, director comercial de la consultora Nyvus México, explicó que, si bien a Norteamérica le ha tomado más de 30 años configurar la integración de su cadena de suministro en el sector automotriz, de mantenerse la aplicación de aranceles y el reforzamiento de las reglas de contenido regional, en un periodo de dos a tres años podría perder competitividad.

“No pueden romper una cadena de producción tan entrelazada por tanto tiempo; el daño real que se está generando es la incertidumbre, es toda la política que se está generando alrededor”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-incertidumbre-por-revisiones-al-t-mec-frenaran-inversiones-y-empleo-asegura-economista-KC22139267

“El efecto, si es que se llegan a hacer cambios de fondo fuertes, lo vamos a empezar a ver en los próximos dos o tres años, no de manera inmediata, pero lo que genera mucho daño es el ruido político” , aseguró.

Por ello, el especialista de Nyvus pensó que en las próximas negociaciones en el marco del Tratado Comercial entre México, UE y Canadá ( T-MEC ) el país debe solicitar certeza y reglas aplicables para la industria, especialmente por el alto nivel de integración que se ha construido durante más de 30 años.

"Lo que México tiene que pedir son reglas y procesos claros. Muchas veces una parte va y viene, un solo componente recorre varias veces la región y en ese proceso se pierde la visibilidad de qué aplica, cómo aplica o si aplican esas reglas; todos estos factores deben estar muy claros" , indicó San Román.

Agregó que México debe insistir en que lo que está pidiendo Estados Unidos no es algo que pueda hacerse de manera sencilla y rápida.

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