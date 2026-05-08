Utilizo SENER trazabilidad para vigilar y frenar huachicol fiscal en 2025
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Detecta Gobierno red de huachicol fiscal en 2025; con importaciones ilegales de diésel y gasolina disfrazadas de “nafta” para evadir impuestos
El Gobierno federal identificó un aumento atípico en las ventas de combustibles durante febrero y marzo de 2025, lo que prendió alertas sobre el crecimiento de una red de huachicol fiscal vinculada con importaciones ilegales de diésel y gasolina.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que, tras detectar diferencias entre el combustible importado y el vendido en el país, el Gobierno identificó la entrada irregular de hidrocarburos mediante empresas que declaraban importar otros productos, como nafta, para evadir controles fiscales y aduanales.
“Había un porcentaje importante de huachicol fiscal; o sea, de combustible que estaba entrando al país de forma ilegal o diciendo el importador que importaba nafta, que importaba otras cosas, y no dice qué en realidad fue lo que se encontró”, destacó.
Sheinbaum detalló que la Secretaría de Energía integró, por primera vez, una trazabilidad completa del mercado de combustibles, revisando empresa por empresa las importaciones, comercialización y distribución. La estrategia fue concentrar bases de datos que antes estaban dispersas entre distintas dependencias para tener un control del combustible que entra y se mueve en México.
“Lo que hicimos fue, por primera vez, juntar en un gran reservorio de información; hay una trazabilidad desde lo que se produce y lo que se importa, hasta el consumo final”, indicó la titular de Energía, Luz Elena González.
Aunque la funcionaria no detalló montos de combustible ilegal detectado, aseguró que la nueva trazabilidad ya permite identificar el comportamiento completo del mercado y realizar análisis específicos en cada institución conforme a sus facultades.