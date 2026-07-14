Descarta Morena riesgos en coalición con PVEM en Chihuahua

CDMX.- Sobre la condición que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) puso a Morena para sostener la alianza en Chihuahua, que fuera el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el próximo candidato a gobernador, la presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, dijo que no hay problema dentro de la coalición.

“Para eso son los procesos de aspiración, para que cada quien convenza a la gente, en este caso, pues para ganar una encuesta. Es válido que cada quien ofrezca su apoyo a los que crean que son los mejores. De eso no hay que espantarnos, al contrario, es la pluralidad. (...) Nosotros somos un proyecto democrático y hay que tomarlo de esa manera, entonces, todo bien, todo en calma”.