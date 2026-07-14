Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, sale de prisión; seguirá en libertad proceso por violencia familiar

Una jueza especializada de Control de Morelos revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y ordenó su libertad inmediata al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen a esa determinación; luego de haber sido vinculado a proceso por violencia familiar contra su esposa. Durante la audiencia, la juzgadora Consuelo Adriana Correa explicó que uno de los elementos que motivó la modificación de la medida cautelar fue que la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública.

La jueza recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente, situación que ahora quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados. Cabe destacar que el exdirector de Pemex solo deberá enfrentar el caso de violencia familiar, al no vincularle el proceso por violencia vicaria. Sin embargo, no quiere decir que el proceso penal será suspendido, ya que dicho delito se persigue de oficio y tampoco se extingue la acción penal con el perdón de la víctima. Es decir, continuará el proceso en libertad.

Además de ese elemento, la impartidora de justicia tomó en consideración el escrito mediante el cual la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal. Con base en estos nuevos elementos, Correa determinó modificar la medida cautelar y dejar sin efectos la prisión preventiva justificada. Asimismo, concedió un plazo de dos horas, contadas a partir de las 10:45 horas de este martes, para que el director del Centro de Reinserción Social Morelos cumpliera con la resolución judicial y realizara los trámites correspondientes para la liberación de Rodríguez Padilla.

¿QUÉ RESTRICCIONES DEBERÁ CUMPLIR? Aunque enfrentará el proceso en libertad, la jueza impuso diversas medidas cautelares que deberá cumplir: - Ordenó que acuda a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares. La primera comparecencia deberá realizarse entre el 1 y el 5 de agosto. - Asimismo, fijó una garantía económica de 20 mil pesos, monto que fue propuesto por la defensa. - También le prohibió salir del país, por lo que deberá entregar su pasaporte a las autoridades. - Se le prohibió acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con María Felicia Jiménez Lavie y con el hijo de ambos, quienes aparecen como víctimas en la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Incluye cualquier forma de comunicación, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o incluso mediante terceras personas o dispositivos distintos. Ante la petición de la defensa para que el exdirector de Pemex pudiera convivir con su familia con el propósito de lograr una reconciliación, la jueza respondió que, en su caso, esa solicitud deberá tramitarse ante un juez en materia familiar. ASEDIO MEDIÁTICO A VÍCTIMA Al inicio de la audiencia, la jueza dio lectura a un escrito enviado por el asesor jurídico de María Felicia Jiménez, en el que se informó que la víctima enfrenta un intenso “asedio mediático”, que le impidió acudir al juzgado. En el documento se reiteró la voluntad de María Felicia de comparecer para ratificar el perdón otorgado a su esposo; sin embargo, explicó que decidió no acudir este martes por temor al abordaje de los medios de comunicación. La jueza adelantó que convocará a una nueva audiencia una vez que las partes avancen en un posible acuerdo de reparación del daño y la víctima conozca los alcances de la medida alterna planteada por la defensa: “Puede venir o no; sus derechos estarán representados por su asesor jurídico”, señaló la impartidora de justicia.

RODRÍGUEZ PADILLA PIDE PERDÓN Al término de la audiencia, Víctor Rodríguez Padilla dirigió un mensaje público a su esposa, en el que ofreció una disculpa por los hechos que originaron el proceso penal y, entre aparentes sollozos, se comprometió a recibir atención psicológica. “Desde el corazón quiero agradecer tu generosidad por haberte preocupado por mi persona en estos últimos días. Perdóname por las circunstancias que hemos vivido, por preocuparte por mi salud y por la imagen de nuestro hijo, producto del amor. Sé que esta disculpa puede no ser suficiente; sin embargo, me comprometo a someterme a un tratamiento con profesionales de la salud mental para ser una mejor persona y un mejor padre. Asimismo, quiero enmendar cualquier daño que haya podido causar con mi conducta. De verdad te lo digo, desde lo más profundo de mi ser, lo siento en el alma”, expresó.

EXDIRECTOR DE PEMEX SALE DE PRISIÓN Medios de comunicación captaron el momento en que el exdirector de Pemex fue trasladado luego de la audiencia del martes 14 de julio, vestido con una camisa color beige y cargando una bolsa de plástico con sus pertenencias, acompañado por otras personas, se observó a Víctor Rodríguez Padilla ingresando a una camioneta que lo esperaba al exterior del centro penitenciario. En punto de las 12:50 horas, el exdirector de Petróleos Mexicanos abandonó el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Morelos. Rodríguez Padilla formalizó su salida al firmar el acta correspondiente y presentar su boleta de libertad en el segundo filtro de seguridad del penal. La detención de Rodríguez Padilla ocurrió la semana pasada en la Ciudad de México durante un operativo de las fuerzas de seguridad. El caso generó atención pública debido a que se trata de un exalto funcionario del Gobierno federal.

La difusión del video que dio origen a la investigación ocurrió apenas un mes después de la salida de Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex, en un contexto de reestructuración financiera de la empresa derivado de sus elevados niveles de deuda. El caso también vuelve a poner en el centro del debate la problemática de la violencia de género en México El exdirector de Petróleos Mexicanos dejó el cargo en mayo de 2026, después de que se hiciera público un derrame de combustible en el Golfo de México. Su salida de la empresa productiva del Estado ocurrió antes del inicio del proceso penal que actualmente enfrenta por la denuncia de violencia familiar presentada por su esposa. (Con información de El Universal)