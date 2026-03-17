Va ‘Plan B’ por recorte de prestaciones en el INE

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México
/ 17 marzo 2026
    Va ‘Plan B’ por recorte de prestaciones en el INE
    Se afinan últimos detalles de la iniciativa, la cual en las próximas horas la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso, quedando pendiente a qué cámara se enviará la propuesta. CUARTOOSCURO

Ricardo Monreal confirmó que el plan de la Presidenta eliminará bonos, cajas de ahorro y seguros privados al INE para ajustar salarios a tope constitucional

El “Plan B” electoral proyecta eliminar las prestaciones de los funcionarios electorales.

Al salir anoche de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para definir los detalles de la iniciativa presidencial, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que se busca la supresión de estos derechos laborales para ceñirse a la disposición constitucional que ordena que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta.

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Así, quitarían bonos, cajas de ahorro, servicios médicos particulares y seguros de gastos mayores a empleados del Instituto Nacional Electoral (INE).

“La remuneración de servidores públicos que están relacionados con los órganos electorales y que refrendan lo que contiene el artículo 129 —de que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta—, suprimiendo bonos, cajas de ahorro, servicios médicos particulares o seguros de gastos mayores, es lo que contiene en general el ‘Plan B’ que la presidenta planteará”, dijo a la prensa tras reunirse por más de dos horas con la mandataria.

Asimismo, en vísperas del envío del proyecto, el parlamentario añadió que el cambio de la fecha de elecciones judiciales quedó fuera de la redacción.

—¿Queda fuera el cambio de fecha de la elección judicial?— se le cuestionó.

“En este momento sí; creo que, adicionalmente, puede presentarse una reforma en materia judicial, además de esta, pero está valorando ella (la presidenta) si propone la modificación de la fecha de la elección judicial o se mantiene como está”, declaró.

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Esta noche, dijo el legislador, se afinan los últimos detalles de la iniciativa que en las próximas horas la presidenta Sheinbaum enviará al Congreso, quedando pendiente a qué cámara se enviará la propuesta.

En la reunión estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su equipo de trabajo y los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión.

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