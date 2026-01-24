Vania Pérez Morales exige que la gobernadora Marina del Pilar tome licencia por investigaciones

El 24 de enero se reportó que Vania Pérez Morales, presidenta del sistema anticorrupción en México, le pidió a la gobernadora de Baja California renunciar, o pedir licencia de su cargo, para lidiar con investigaciones de la FGR.

La dependencia de Anticorrupción en México exigió la transparencia de la gobernadora, Marina del Pilar, dejara su cargo tras asociación con su exesposo, Carlos Torres, quien está siendo investigado por red de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

‘En un marco de respeto institucional, hago un llamado a la Gobernadora Marina del Pilar para que, por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, separe su función del ejercicio del cargo (licencia o renuncia), a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad’ informó Vania Perez Morales.

La petición yace como proceso de la investigación, iniciada cuando a Carlos Torres se le revocó su visa de no migrante, por los Estados Unidos, en mayo del 2025.