Vania Pérez Morales exige que la gobernadora Marina del Pilar tome licencia por investigaciones

México
/ 24 enero 2026
    Sistema anticorrupción exige que la gobernadora Marina del Pilar tome licencia por investigaciones FOTO: VANGUARDIA

En mayo del 2025, el exesposo de Marina del Pilar se le revocó su visa por presuntas vinculaciones con el crimen organizado

El 24 de enero se reportó que Vania Pérez Morales, presidenta del sistema anticorrupción en México, le pidió a la gobernadora de Baja California renunciar, o pedir licencia de su cargo, para lidiar con investigaciones de la FGR.

La dependencia de Anticorrupción en México exigió la transparencia de la gobernadora, Marina del Pilar, dejara su cargo tras asociación con su exesposo, Carlos Torres, quien está siendo investigado por red de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

En un marco de respeto institucional, hago un llamado a la Gobernadora Marina del Pilar para que, por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, separe su función del ejercicio del cargo (licencia o renuncia), a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad’ informó Vania Perez Morales.

La petición yace como proceso de la investigación, iniciada cuando a Carlos Torres se le revocó su visa de no migrante, por los Estados Unidos, en mayo del 2025.

Desde su cuenta oficial de Facebook, la gobernadora expresó lo siguiente ‘Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California’.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

