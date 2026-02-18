Ventas de autos en México suben 8.7%: China y Brasil lideran el mercado en 2026

México
/ 18 febrero 2026
    Ventas de autos en México suben 8.7%: China y Brasil lideran el mercado en 2026
    De acuerdo con las cifras, de los autos importados, el 22.26 por ciento son chinos, un 7.92 por ciento son brasileños y un 7.51 por ciento son de Estados Unidos. IA

Autos chinos dominan el 33.8% de las importaciones en México durante enero de 2026. Consumidores anticipan compras ante nuevos aranceles, según Banco Base

En enero de 2026, del total de los automóviles que se vendieron en el mercado mexicano, el 65.71 por ciento fueron importados, y la mayor parte de estos fueron chinos, seguidos lejanamente de los brasileños y estadounidenses, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: sector automotriz vuelve a la producción de combustión interna por EU y baja demanda de VE

De acuerdo con las cifras, de los autos importados, el 22.26 por ciento son chinos, un 7.92 por ciento son brasileños y un 7.51 por ciento son de Estados Unidos.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Base, comentó que, si bien el que China lidere las importaciones de automóviles no es nuevo, es relevante que su participación haya subido.

“Puede ser que, en enero de este año, esa proporción haya subido más debido a que la gente que pensaba comprar un carro de origen chino, y anticipándose a los incrementos de precios que pueden venir derivados de los aranceles a partir de este 2026, adelantó su compra, y eso también impulsó las ventas internas en enero”, comentó.

Para Siller, los aranceles permitieron esa expansión en enero porque el mercado laboral se ha deteriorado mucho.

“También las remesas han perdido poder adquisitivo, la inflación sigue al alza, hay cautela por parte de los consumidores; entonces, a mí me da la impresión de que quien iba a comprar un auto nuevo de China adelantó a enero esta decisión antes de que subieran los precios”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Busca México aranceles homogéneos en industria automotriz

Siller explicó en un análisis que en México se vendieron 131 mil 481 unidades en enero, un alza histórica del 8.71 por ciento para un primer mes de año. De ese total, 86 mil 401 vehículos fueron importados y el resto locales.

En ese mismo mes se vendieron 29 mil 268 vehículos importados de China, un alza del 26.57 por ciento anual, el mayor desde febrero de 2024. Si se contabilizan solo las ventas de autos importados, los chinos representaron el 33.87 por ciento del total.

