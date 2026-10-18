VIDEO | Momento exacto en que tráiler embiste vehículos en Chiapas; deja dos muertos y 14 heridos

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que un tráiler de Coca-Cola impactó contra varios vehículos en la autopista San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo, en Chiapas, donde dos personas perdieron la vida y 14 más resultaron lesionadas. En las imágenes se observa cómo la unidad de carga embiste a otros automóviles y los arrastra durante su trayecto, en un accidente ocurrido mientras la circulación permanecía cerrada debido a un choque previo. El percance se registró en el kilómetro 41 de la autopista, cuando equipos de emergencia atendían a personas lesionadas por el primer accidente.

¿QUÉ PASÓ EN CHIAPAS? Según testimonios de automovilistas, la falta de señalamientos en el punto donde ocurrió el primer accidente habría contribuido a la carambola. Los datos recabados indican que el tráiler, que se dirigía a San Cristóbal de las Casas para cargar refrescos, tomó una curva a alta velocidad y chocó contra un camión de transporte de carga, al que proyectó varios metros. Después del primer impacto, la unidad continuó avanzando y golpeó otros vehículos que se encontraban en la zona, hasta completar ocho unidades dañadas.

14 LESIONADOS Y DOS PERSONAS PIERDEN LA VIDA La Secretaría de Protección Civil confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra Javier Trejo, integrante del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de las Casas, quien auxiliaba a los lesionados de una unidad de transporte público que cubría la ruta San Cristóbal-Tuxtla. Tras darse a conocer su fallecimiento, la dependencia expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del bombero.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, grupos de socorro civil, voluntarios, policías estatales y bomberos para atender la emergencia y trasladar a los heridos. De los 14 lesionados, cuatro fueron reportados en estado grave. Familiares de las víctimas acudieron al Hospital de Las Culturas para conocer su evolución médica. Las circunstancias del accidente, incluida la presunta falta de señalización y la velocidad a la que circulaba el tráiler, forman parte de los señalamientos difundidos por automovilistas y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

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