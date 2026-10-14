Localizan con vida a trabajadores raptados en un Airbnb de Chiapas

CHIAPAS.- Los jóvenes Lionet Alejandro Martín Reyes, de 22 años, y David Ladislao Tellez Ponce, de 25 años, que fueron raptados entre el 7 y 8 de octubre, cuando dormían en un Airbnb de Tuxtla Gutiérrez, fueron localizados con vida esta madrugada. La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que a las 05:00 horas de este miércoles los jóvenes originarios del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, aparecieron en “la zona sur oriente” de Tuxtla Gutiérrez, para luego ser presentados antes del Ministerio Público “para su resguardo y para continuar con las investigaciones correspondientes”.

Lionet Alejandro y David Ladislao son trabajadores de la empresa CHC Technology Environment, filial de Totalplay con sede en Ciudad de México, que llegaron a principios la semana pasada para trabajar en la conexión de internet, pero estaban comisionados a una oficina de la empresa ubicada en Plaza Cristal de Tuxtla Gutiérrez.

JÓVENES SON RAPTADOS POR HOMBRES ARMADOS EL 8 DE OCTUBRE Cuando los dos muchachos llegaron a Chiapas, su jefe Raúl Castro Molina les dijo que se iban a alojar en un Airbnb ubicado en la calle Guanacastle 842, esquina con Cocos, en la colonia Albania Alta, de donde fueron raptados por hombres armados en los primeros minutos del 8 de octubre. A las 22:00 horas del 7 de octubre, Lionet Alejando se comunicó con su madre Margarita, para decirle que se encontraba en la casa que les había rentado la empresa en la plataforma Airbnb, de la colonia Albania Alta, de Tuxtla Gutiérrez.

Cuando Margarita Reyes Bonilla y Laura Ponce Gallardo se enteraron que sus hijos habían desaparecido se trasladaron inmediatamente a Tuxtla Gutiérrez, para iniciar su búsqueda, pero pidieron acompañamiento de cinco integrantes de la Colectiva Feminista Ehácatl para exigir a la Fiscalía la búsqueda de los jóvenes.

MINISTERIO PÚBLICO NO HABÍA INICIADO NINGUNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Cuando Margarita y Laura llegaron a Chiapas, se enteraron que el Ministerio Público no había iniciado ninguna investigación por la búsqueda de Lionet Alejandro y David Ladislao, por lo que fue hasta el sábado que la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, que emitió la ficha de búsqueda y fue colgada en el portal. Las madres de Lionet Alejandro y David Ladislao, acompañadas de la Colectiva Feminista Ehácatl, acamparon frente de la Fiscalía, donde permanecieron hasta las 03:00 horas de este miércoles, pero más tarde, recibieron una llamada telefónica de las autoridades, para decirles que los jóvenes habían sido localizados.

En la tarde del martes, las madres y las integrantes de la Colectiva Feminista Ehácatl llegaron hasta el domicilio donde fueron raptados Lionet Alejandro y David Ladislao, para realizar la pega de fichas de búsqueda. Hasta el lugar donde se encontraban los jóvenes arribaron soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Marina Armada de México y Policía Estatal, para luego trasladarlos hacia el Ministerio Público, explicó la Secretaría de Seguridad Pública.