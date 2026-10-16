Aseguran 171 kilos de cocaína ocultos en un tractocamión en Huixtla, Chiapas

CDMX.- Al menos 170 paquetes con aparente cocaína, con un peso de 171.42 kilogramos, ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión, fueron asegurados por personal de la Agencia Nacional de Aduanas en conjunto con el Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Huixtla, Chiapas .

Lo anterior, durante una revisión de rutina en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo de Huixtla, en la que agentes aduaneros inspeccionaron un tractocamión mediante equipo móvil de rayos X, con el que detectaron irregularidades en la densidad de ambos tanques de combustible, así como objetos rectangulares en su interior, informó el Gabinete de Seguridad .

PONEN A DISPOSICIÓN DE LA FGR AL CONDUCTOR Y LO ASEGURADO

Ante estos indicios, señaló en un comunicado, el personal realizó una inspección más detallada con apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, el cual dio un marcaje positivo en el que se localizaron 85 paquetes rectangulares en cada tanque de combustible, que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína, con un total de 170 paquetes y un peso de 171.42 kilos.