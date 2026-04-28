Vinculan a proceso a exalcalde de Tlachichuca, Puebla; designó a su mamá como suplente

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México
/ 28 abril 2026
    Vinculan a proceso a exalcalde de Tlachichuca, Puebla; designó a su mamá como suplente
    De acuerdo con las indagatorias, el 31 de marzo de 2018, Uruviel “N” realizó la designación de su mamá Concepción “N” como encargada de despacho de la presidencia municipal sin contar con facultades legales. FOTO: Captura de pantalla

Uruviel “N” fue vinculado a proceso ahora por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de funciones públicas

PUEBLA, Pue.- El exalcalde del municipio poblano de Tlachichuca, Uruviel “N”, –quien se encuentra preso desde el año 2025- fue vinculado a proceso ahora por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, ello luego que designó a su mamá como su suplente en la presidencia municipal.

Y es que de acuerdo con las indagatorias, el 31 de marzo de 2018, realizó la designación de su mamá Concepción “N” como encargada de despacho de la presidencia municipal sin contar con facultades legales.

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La ausencia del entonces alcalde debía ser cubierta por su suplente electo, Felipe Pedro García, y ante la falta del suplente, era el Congreso del Estado el único facultado para designar a quien lo sustituyera; sin embargo, el presidente municipal decidió nombrar a su mamá.

DESIGNACIÓN REALIZADA AL MARGEN DE LA LEY

Las investigaciones permitieron establecer que esta designación se realizó al margen de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, lo que derivó en la probable comisión de delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones públicas, así como falsificación de documentos.

Derivado de estos hechos, el 9 de octubre de 2024 se ejercitó acción penal en contra del imputado y de su mamá, iniciándose el proceso correspondiente ante la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Uruviel “N” por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

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DETIENEN A ALCALDES POBLANOS EN 2025

En marzo del 2025, los alcaldes poblanos de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, (hermanos) fueron detenidos durante un cateo al rancho de la familia González Vieyra, los cuales eran presidentes municipales de tres demarcaciones.

En el sitio fueron detenidos el alcalde de Chalchicomula, Giovani, y el munícipe de Tlachichuca, Uruviel, a este último se señaló de los presuntos delitos de abuso de autoridad y portación de arma.

En enero del presente año, obtuvo un amparo que le otorgaba su liberación, pero en los momentos que saldría del penal, fue reaprendido por autoridades ministeriales.

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