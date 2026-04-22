Vinculan a proceso a mando y comandante policial en Veracruz por asesinato de taxistas en Tecolutla

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México
/ 22 abril 2026
    Vinculan a proceso a mando y comandante policial en Veracruz por asesinato de taxistas en Tecolutla
    Autoridades de Veracruz procesan a dos mandos policiales por homicidio de taxistas; corporación fue desarmada tras cateo en Tecolutla Fiscalía de Veracruz

Fiscalía de Veracruz vincula a proceso a dos mandos policiales por homicidio de taxistas; juez dicta prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la vinculación a proceso de dos hombres que se desempeñaban como elementos de seguridad pública en el municipio de Tecolutla, por su presunta participación en hechos relacionados con la privación de la libertad y el homicidio de dos conductores de taxi.

De acuerdo con la dependencia, se trata de Plácido “N” y Gerardo “N”, identificados como director de la policía municipal y comandante, respectivamente, cuya detención se derivó de las investigaciones ministeriales iniciadas tras los hechos ocurridos el 16 de abril en la localidad La Vigueta.

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JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VERACRUZ

La Fiscalía estatal, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, detalló que durante la audiencia inicial los imputados renunciaron a su término constitucional, por lo que el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su presunta participación en delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Como resultado, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 99/2026, mientras continúan las investigaciones.

En un comunicado, la autoridad precisó: “Se informa que la detención de Plácido ‘N’ y Gerardo ‘N’ se origina en las investigaciones realizadas respecto de los hechos acontecidos el 16 de abril en la localidad La Vigueta, perteneciente al municipio de Tecolutla, por la privación de la libertad de dos personas que se desempeñaban como conductores de taxi, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida al día siguiente en la localidad Pedernales, perteneciente al municipio de Nautla”.

VÍCTIMAS FUERON ENCONTRADAS SIN VIDA DESPUÉS DE HABER SIDO PRIVADAS DE SU LIBERTAD

Las víctimas fueron identificadas como Esteban de Jesús Luna, de 31 años, y Julián Bernardino García, de 58 años. De acuerdo con testimonios de otros trabajadores del gremio, ambos habrían sido privados de la libertad luego de acudir a un servicio de transporte.

Sus cuerpos fueron localizados sin vida al día siguiente en la comunidad de Pedernales, en el municipio de Nautla, con huellas de violencia, lo que dio origen a las investigaciones que derivaron en la detención de los elementos de seguridad.

REALIZAN CATEO EN COMANDANCIA DE TECOLUTLA

De manera paralela, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo en la comandancia de la policía municipal de Tecolutla, donde se ejecutó un cateo como parte de las diligencias.

Durante esta intervención, se aseguraron diversos indicios, entre ellos casquillos balísticos, un teléfono celular, hierba seca con características similares a la marihuana, una pipa, una mochila y un dispositivo DVR, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para su análisis pericial.

Asimismo, se informó del desarme de la corporación policial como parte de las acciones derivadas del caso.

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DIRECTOR DE SEGURIDAD NO CONTABA CON CERTIFICACIONES

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la policía municipal fue desarmada y señaló que el director de seguridad no contaba con certificación de control y confianza al momento de los hechos.

Por su parte, la Fiscalía estatal indicó que estas acciones forman parte de las estrategias para el combate a delitos de alto impacto y la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

La dependencia agregó que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados conforme al proceso legal correspondiente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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