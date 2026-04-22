Vinculan a proceso a mando y comandante policial en Veracruz por asesinato de taxistas en Tecolutla

De acuerdo con la dependencia, se trata de Plácido “N” y Gerardo “N”, identificados como director de la policía municipal y comandante, respectivamente, cuya detención se derivó de las investigaciones ministeriales iniciadas tras los hechos ocurridos el 16 de abril en la localidad La Vigueta.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la vinculación a proceso de dos hombres que se desempeñaban como elementos de seguridad pública en el municipio de Tecolutla, por su presunta participación en hechos relacionados con la privación de la libertad y el homicidio de dos conductores de taxi.

JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VERACRUZ

La Fiscalía estatal, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, detalló que durante la audiencia inicial los imputados renunciaron a su término constitucional, por lo que el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su presunta participación en delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Como resultado, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 99/2026, mientras continúan las investigaciones.

En un comunicado, la autoridad precisó: “Se informa que la detención de Plácido ‘N’ y Gerardo ‘N’ se origina en las investigaciones realizadas respecto de los hechos acontecidos el 16 de abril en la localidad La Vigueta, perteneciente al municipio de Tecolutla, por la privación de la libertad de dos personas que se desempeñaban como conductores de taxi, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida al día siguiente en la localidad Pedernales, perteneciente al municipio de Nautla”.

VÍCTIMAS FUERON ENCONTRADAS SIN VIDA DESPUÉS DE HABER SIDO PRIVADAS DE SU LIBERTAD

Las víctimas fueron identificadas como Esteban de Jesús Luna, de 31 años, y Julián Bernardino García, de 58 años. De acuerdo con testimonios de otros trabajadores del gremio, ambos habrían sido privados de la libertad luego de acudir a un servicio de transporte.

Sus cuerpos fueron localizados sin vida al día siguiente en la comunidad de Pedernales, en el municipio de Nautla, con huellas de violencia, lo que dio origen a las investigaciones que derivaron en la detención de los elementos de seguridad.

REALIZAN CATEO EN COMANDANCIA DE TECOLUTLA

De manera paralela, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo en la comandancia de la policía municipal de Tecolutla, donde se ejecutó un cateo como parte de las diligencias.

Durante esta intervención, se aseguraron diversos indicios, entre ellos casquillos balísticos, un teléfono celular, hierba seca con características similares a la marihuana, una pipa, una mochila y un dispositivo DVR, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para su análisis pericial.

Asimismo, se informó del desarme de la corporación policial como parte de las acciones derivadas del caso.