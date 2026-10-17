Violencia en Cuautla altera clases, transporte y comercio

Habitantes y comerciantes de Cuautla modificaron sus actividades diarias ante los bloqueos, incendios de vehículos y amenazas registrados durante la semana en el municipio de Morelos. En distintos planteles de Cuautla y municipios cercanos se suspendieron temporalmente las clases presenciales como medida preventiva, mientras algunas comunidades escolares recurrieron a actividades a distancia.

La secretaria de Educación estatal, Karla Herrera, informó que las autoridades educativas trabajaban para recuperar la asistencia presencial y que diversos planteles ya habían reabierto sus puertas. “Hemos dado seguimiento puntual al tema y emitimos también un comunicado”, señaló. La funcionaria explicó que escuelas de educación básica, media superior y bachillerato habían retomado actividades, aunque el proceso de normalización seguía en marcha. Las afectaciones también alcanzaron a las actividades económicas de Cuautla, donde comerciantes y prestadores de servicios enfrentaron una disminución en la movilidad de clientes y trabajadores durante los días de violencia.

La suspensión de rutas también complicó el traslado de empleados y consumidores desde comunidades vecinas, mientras los episodios de inseguridad alteraron las actividades cotidianas en distintos puntos del municipio. La continuidad de los ataques mantuvo las afectaciones al transporte y la incertidumbre entre usuarios, transportistas, comerciantes y comunidades escolares, pese a los operativos de seguridad desplegados en la región.

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