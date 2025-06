Votantes con acordeones no serán retirados de las casillas en las elecciones del primero de junio

El 31 de mayo se reportó que los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) afirmaron que las personas, sorprendidas por las autoridades, con acordeones, no serán retirados de las casillas ni se les retirara el acordeón.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los consejeros Rita Bell López Vences y Uuc-kib Espadas, reiteraron que los ciudadanos podrán llevar apuntes propios, para decidir a quién le otorgaran su voto.

Afirmaron que el INE está en plena investigación para averiguar si los acordeones, considerados ilícitos, fueron difundidos por el partido de Morena.

‘Si alguien se presenta en la casilla con uno de estos acordeones que han venido siendo distribuidos, alguien me decía que en el metro estaban vendiendo acordeones a dos pesos, no tengo ninguna evidencia, nada más me contaron, pero si alguien tiene uno de esos acordeones que se estuvieron distribuyendo, y decidió usarlo, en la casilla no vamos a hacer un cacheo a nadie, no le vamos a quitar a nadie sus pertenencias, incluyendo el acordeón’ comentó Espadas Ancona.

Agregó: ‘Lo que no se puede hacer es distribuirlo. Es decir, si alguien se plante en la puerta de la casilla con acordeones y los empieza a distribuir, ahí estamos en un escenario de violaciones legales’.

No obstante, también se recalcó que serán denunciadas aquellas personas que se les detenga compartiendo acordeones, o guías, de candidatos para las elecciones del primero de junio.

‘Sí implica que se configure algún delito por el hecho de que, tratar de coaccionar el voto. Y más si va a acompañado de alguna gratificación, alguna dádiva, que eso está prohibido. Una acción de quien entrega estos acordeones, que implica hacer una trampa, y diferente, es tener una guía nuestra para facilitarnos la votación cuando lleguemos a la casilla’ comentó López Vences.