¿Y el Litio?... Gobierno de Sheinbaum admite que es ‘inviable’ en México tras creación de LitioMx

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aunque se están desarrollando tecnologías, aún no es no es económicamente viable la explotación del litio .

El proyecto que buscaba convertir a México en una potencia del litio enfrenta un golpe de realidad. Durante una conferencia oficial, el gobierno federal reconoció que este mineral es escaso o prácticamente inexistente en el territorio nacional, desinflando una narrativa que prometía liderazgo en la transición energética.

En la conferencia de prensa, dijo que trabajan en coordinación Litio MX y el Instituto Mexicano del Petróleo para desarrollar un sistema que permita explotar el litio en arcilla. Sin embargo, el dato que marcó la agenda provino del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

“Para que se entienda la arcilla es barro, para poder separar el barro del litio, pues tiene un costo. Entonces, si es muy caro resulta más barato comprarlo fuera, eso no quiere decir que no sigamos desarrollando (tecnología) para hacerlo”, comentó.

Flor de María Harp Iturribarría, directora del SGM, clasificó al litio dentro de la lista de minerales “escasos o nulos”, junto con cobalto, níquel y germanio. En contraste, México mantiene fortaleza en recursos como plata, cobre y fluorita, que siguen siendo pilares de la minería nacional.

EL CHOQUE ENTRE EL DECRETO Y LA GEOLOGÍA

La admisión oficial contrasta con la narrativa que impulsó la nacionalización del litio en 2022 y la creación de la empresa paraestatal Litio para México (LitioMx). El decreto publicado en el DOF otorgó al Estado la facultad exclusiva para explorar, explotar y aprovechar este mineral considerado estratégico.

En su momento, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la medida como un acto de soberanía, asegurando que el litio representaba el futuro de la industria tecnológica. La promesa era clara: proteger un recurso clave para baterías, autos eléctricos y energías limpias.

Hoy, esa narrativa se enfrenta a la evidencia científica. Investigaciones periodísticas y expertos habían advertido que la política pública se construyó sobre una expectativa sin respaldo geológico sólido, ahora confirmada por la propia autoridad técnica.

YACIMIENTOS COMPLEJOS Y RESULTADOS FALLIDOS

A diferencia de países como Chile o Bolivia, donde el litio se extrae de salmueras de forma rentable, en México el mineral se encuentra principalmente en arcillas, un formato cuya separación es tecnológica y económicamente compleja.

Estudios del SGM entre 2021 y 2022 analizaron más de 3,000 muestras en 18 estados sin identificar depósitos con condiciones favorables para una explotación comercial viable. Incluso en Sonora, donde se registran concentraciones promedio de 3,400 ppm, la distribución es irregular.

Expertos como el investigador Luca Ferrari (UNAM) han señalado que, sin altas concentraciones y reservas comprobadas, el desarrollo de proyectos de litio resulta inviable, independientemente de la voluntad política o tecnológica.

LITIOMX, PRESUPUESTO Y LITIGIOS

Con la confirmación de la escasez del mineral, el futuro de LitioMx queda en entredicho. La paraestatal opera con recursos limitados, sin producción comercial ni un plan estratégico aprobado, y con un gasto administrativo modesto centrado en sueldos.

Mientras tanto, la cancelación de concesiones ha derivado en conflictos legales. La empresa china Ganfeng Lithium presentó una demanda ante el CIADI, tras perder derechos sobre el proyecto Bacanora en Sonora. Otras firmas mineras han modificado su discurso para conservar títulos, alegando exploraciones de potasio en lugar de litio.

Aunque el gobierno de AMLO promovió una patente para extraer litio de arcillas, autoridades actuales reconocen que los costos y la falta de yacimientos probados hacen inviable su aplicación a gran escala. La promesa del litio mexicano, por ahora, permanece más en el discurso que en la realidad.

