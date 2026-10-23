‘Yo no lo acusé’... Maru Campos desmiente a Sheinbaum y afirma que ella no acusó a César Jáuregui

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal sostuvo que el Gobierno federal ya tenía información sobre la actuación del exfuncionario y conocía que ella no estaba enterada de la presencia de los agentes extranjeros durante el operativo contra un presunto laboratorio de drogas.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván , rechazó haber señalado al exfiscal estatal César Jáuregui como responsable del ingreso de agentes estadounidenses a la entidad, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum relatara su conversación durante una reunión en Ciudad Juárez.

“Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del Fiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, declaró Campos, en respuesta a las afirmaciones que Sheinbaum hizo durante su conferencia matutina de este viernes.

La diferencia entre ambas versiones se suma a la polémica por el operativo realizado en abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estatales y dos agentes encubiertos de Estados Unidos.

CAMPOS CONTRADICE LA VERSIÓN DE SHEINBAUM

Durante la conferencia matutina, la presidenta contó que Campos le había dicho que el ingreso de los agentes era responsabilidad de su exfiscal. También mencionó que existían señalamientos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con Jáuregui, incluidos asuntos vinculados con casinos.

La gobernadora respondió que, desde su perspectiva, las autoridades federales conocían los antecedentes del caso y tenían claro que ella no había autorizado ni sabía de la participación de los agentes estadounidenses.

Según Campos, integrantes del Gobierno federal le comunicaron al día siguiente del operativo que la acción había sido planeada por el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y el exfiscal. No reveló la identidad del funcionario que, aseguró, le proporcionó esa información.

Al referirse a las declaraciones de la presidenta, la mandataria estatal cuestionó la coincidencia entre ambas narraciones y sostuvo que existen diferencias importantes sobre lo ocurrido durante la reunión.

SIN PACTOS POLÍTICOS Y CON UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Campos también negó que hubiera alcanzado algún acuerdo político con Sheinbaum durante el encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Reconoció que la conversación fue tensa y afirmó que decidió hablar públicamente para dejar clara su postura frente a las versiones que se han difundido.

Sobre la situación jurídica de César Jáuregui, quien permanece detenido, la gobernadora señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades judiciales determinar si existen responsabilidades penales.

La mandataria evitó profundizar en los señalamientos contra el exfiscal y argumentó que hacerlo podría afectar su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.

“No quiero hacer lo mismo”, expresó al recordar que, según dijo, ella misma enfrentó una situación de ese tipo durante la administración estatal de Javier Corral Jurado.

EL CASO DE LOS AGENTES ESTADOUNIDENSES MANTIENE LA TENSIÓN

El conflicto entre los gobiernos federal y estatal tiene como punto central las condiciones en que agentes estadounidenses participaron en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua. La controversia abrió cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de las normas mexicanas para la intervención de personal extranjero.

Mientras Sheinbaum ha insistido en la necesidad de investigar cómo ingresaron los agentes al país, Campos sostiene que la información sobre la operación ya estaba en manos de instancias federales y que ella desconocía su participación.