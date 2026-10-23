‘Yo no lo acusé’... Maru Campos desmiente a Sheinbaum y afirma que ella no acusó a César Jáuregui

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Yo no lo acusé’... Maru Campos desmiente a Sheinbaum y afirma que ella no acusó a César Jáuregui
    Maru rechazó la versión de Claudia Sheinbaum sobre su reunión en Ciudad Juárez y aseguró que las autoridades federales ya conocían los antecedentes del exfiscal. VANGUARDIA/ARCHIVO

Maru Campos responde a Claudia Sheinbaum por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua y niega haber acusado al exfiscal César Jáuregui

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó haber señalado al exfiscal estatal César Jáuregui como responsable del ingreso de agentes estadounidenses a la entidad, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum relatara su conversación durante una reunión en Ciudad Juárez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal sostuvo que el Gobierno federal ya tenía información sobre la actuación del exfuncionario y conocía que ella no estaba enterada de la presencia de los agentes extranjeros durante el operativo contra un presunto laboratorio de drogas.

“Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del Fiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, declaró Campos, en respuesta a las afirmaciones que Sheinbaum hizo durante su conferencia matutina de este viernes.

Sheinbaum aclara que nadie obligó a Maru Campos a denunciar, ‘encontró casinos a ex fiscal y actuó’

La diferencia entre ambas versiones se suma a la polémica por el operativo realizado en abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estatales y dos agentes encubiertos de Estados Unidos.

CAMPOS CONTRADICE LA VERSIÓN DE SHEINBAUM

Durante la conferencia matutina, la presidenta contó que Campos le había dicho que el ingreso de los agentes era responsabilidad de su exfiscal. También mencionó que existían señalamientos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con Jáuregui, incluidos asuntos vinculados con casinos.

La gobernadora respondió que, desde su perspectiva, las autoridades federales conocían los antecedentes del caso y tenían claro que ella no había autorizado ni sabía de la participación de los agentes estadounidenses.

Según Campos, integrantes del Gobierno federal le comunicaron al día siguiente del operativo que la acción había sido planeada por el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y el exfiscal. No reveló la identidad del funcionario que, aseguró, le proporcionó esa información.

Al referirse a las declaraciones de la presidenta, la mandataria estatal cuestionó la coincidencia entre ambas narraciones y sostuvo que existen diferencias importantes sobre lo ocurrido durante la reunión.

SIN PACTOS POLÍTICOS Y CON UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Campos también negó que hubiera alcanzado algún acuerdo político con Sheinbaum durante el encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Reconoció que la conversación fue tensa y afirmó que decidió hablar públicamente para dejar clara su postura frente a las versiones que se han difundido.

Sobre la situación jurídica de César Jáuregui, quien permanece detenido, la gobernadora señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades judiciales determinar si existen responsabilidades penales.

La mandataria evitó profundizar en los señalamientos contra el exfiscal y argumentó que hacerlo podría afectar su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.

“No quiero hacer lo mismo”, expresó al recordar que, según dijo, ella misma enfrentó una situación de ese tipo durante la administración estatal de Javier Corral Jurado.

EL CASO DE LOS AGENTES ESTADOUNIDENSES MANTIENE LA TENSIÓN

El conflicto entre los gobiernos federal y estatal tiene como punto central las condiciones en que agentes estadounidenses participaron en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua. La controversia abrió cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades y el cumplimiento de las normas mexicanas para la intervención de personal extranjero.

Mientras Sheinbaum ha insistido en la necesidad de investigar cómo ingresaron los agentes al país, Campos sostiene que la información sobre la operación ya estaba en manos de instancias federales y que ella desconocía su participación.

‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que las diferencias escalaran a un enfrentamiento con la presidenta, la gobernadora reconoció la complejidad de la relación institucional y respondió que es difícil ponerse en competencia con la titular del Ejecutivo federal.

Por ahora, las declaraciones de ambas funcionarias mantienen abiertas las diferencias sobre lo que se dijo en la reunión, mientras las investigaciones deberán establecer las circunstancias del operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
NosotrAs: Las heridas que la Iglesia no siempre quiere mirar

NosotrAs: Las heridas que la Iglesia no siempre quiere mirar
La gobernadora de Chihuahua relató que su encuentro con la presidenta en Ciudad Juárez estuvo marcado por reproches sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado.

‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua
Localizan un laboratorio clandestino que se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina posiblemente de la facción ‘Los Chapitos’, en el poblado de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa
La Modalidad 10 permite a los trabajadores independientes acceder a servicios médicos y acumular semanas para su pensión.

¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40
Las mujeres en México pueden registrarse a dos programas sociales como un apoyo económico, pero debido al parecido en el nombre puede crear confusión para las beneficiarias.

No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
Los 23 goles del Brighton en siete jornadas y su tercer lugar en la tabla alimentan el sueño de repetir, al menos en parte, la hazaña del Leicester City, campeón contra todos los pronósticos en 2016.

Brighton, el Leicester de la nueva era que amenaza con sacudir la Premier League