Mientras 54% trabaja sin prestaciones, el gobierno gastó 203 mil mdp en beneficios extra en 2025
Los reportes de gasto público muestran un régimen de beneficios para servidores públicos que realza el contraste entre prestaciones y condiciones reales en el país
CDMX.- Con más de la mitad de la población ocupada en México laborando en la informalidad y sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley, dependencias federales mantuvieron en 2025 un esquema de beneficios laborales superiores a lo previsto en la legislación, con un gasto reportado de 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos.
Cifras del Inegi describen un mercado laboral segmentado: de aproximadamente 61.9 millones de personas ocupadas, cerca de 33.1 millones, más de 54%, se encuentran en el sector informal, lo que implica carecer de derechos laborales como aguinaldo y vacaciones pagadas, según lo expuesto en la información base.
En contraste, el sector público, que emplea entre 5 y 6 millones de personas —cerca de 10% del total de ocupados—, conserva un régimen de prestaciones que incluye apoyos adicionales a los básicos. De acuerdo con informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto federal acumulado de enero a diciembre de 2025 para prestaciones superiores a la ley ascendió a los 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos.
Entre los conceptos señalados se incluyen apoyos económicos por matrimonio o “dote matrimonial”, compensación por “vida cara” para zonas de alto costo, becas para hijos de trabajadores, ayudas para útiles escolares y libros, así como días libres y bonos asociados a fechas conmemorativas. También se mencionan apoyos para lentes, aparatos ortopédicos y prótesis, además de compensaciones por fidelidad laboral o permanencia.
El contraste se extiende al aguinaldo: mientras la ley establece un mínimo de 15 días para el sector privado, en el caso de servidores públicos se reporta que, en diversos esquemas, la gratificación puede equivaler a 40 días de sueldo, de acuerdo con el planteamiento incluido en la información.
El gasto se concentra en instituciones con alta plantilla laboral. Las cinco dependencias y entidades con mayor erogación reportada fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con 77 mil 855 millones de pesos; la Secretaría de Educación Pública con 19 mil 796 millones; Petróleos Mexicanos con 19 mil 432 millones; la Comisión Federal de Electricidad con 18 mil 921 millones; y Secretaría de la Defensa Nacional con 7 mil 281 millones, montos que, se indicó, también guardan relación con el número de personal en cada caso.
En otros ejemplos citados, la Secretaría de Marina erogó de enero a septiembre de 2024 5 mil 373 millones de pesos en prestaciones que incluyen ahorro solidario, gratificación de fin de año, prima vacacional y apoyos como becas y guarderías; y el Instituto Nacional de Migración reportó en el mismo periodo más de 281 millones de pesos en beneficios como apoyos para anteojos y prótesis, gastos funerarios y gratificaciones internas. También se menciona la prestación de “radicación en el extranjero” para personal fuera del país en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en Hacienda y la Secretaría de Economía.
En el plano institucional, la información expone que la “dote matrimonial” se otorga en algunas dependencias y órganos como Banobras, el Banco del Bienestar y el INDEP; además, se indica que, vía IMSS, la ayuda por matrimonio para 2025 equivale a 30 días de UMA, aproximadamente 3 mil 394 pesos, y que se obtiene una sola vez desde la cuenta individual de Afore, con requisitos como 150 semanas cotizadas y acta de matrimonio civil. En el caso de la “vida cara”, se reportaron erogaciones por mil 159 millones de pesos en IMSS, 4.9 millones en Fonacot y 3 millones en CFE; y en CFE se mencionan, además, más de 266 millones por “fidelidad laboral” y más de 4.6 millones por “apoyo para licenciatura”.
En el panorama general, la información señala que estas prestaciones están reguladas y se consideran constitucionales, aunque se integran al debate sobre desigualdad laboral en el país; como parte de ese contexto, se menciona el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la adquisición de camionetas blindadas que, según el propio reporte, finalmente no aceptaron.