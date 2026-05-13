Millones de contribuyentes siguen sin recibir devolución de impuestos por inconsistencias en CLABE

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    Millones de contribuyentes siguen sin recibir devolución de impuestos por inconsistencias en CLABE
    La plataforma TaxDown advierte un aumento inusual en este tipo de casos durante el ejercicio fiscal 2025. Foto: Alto Nivel
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Miles de contribuyentes en México continúan sin recibir su devolución de impuestos debido a supuestas inconsistencias en la cuenta CLABE registrada ante el SAT.

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta avances en las devoluciones automáticas de impuestos, alrededor de 3.3 millones de contribuyentes aún permanecen a la espera de recibir su saldo a favor, principalmente por supuestas inconsistencias en la cuenta CLABE registrada, de acuerdo con la plataforma fiscal TaxDown.

La cifra representa el 42.4% de los 7.9 millones de contribuyentes que obtuvieron saldo a favor tras presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Según información de TaxDown —plataforma especializada en asesoría fiscal e inteligencia artificial—, cerca del 50% de los casos pendientes están relacionados con el estatus denominado “Inconsistencia en cuenta CLABE”, una situación que comenzó a registrarse con mayor frecuencia desde la temporada pasada de declaraciones.

La empresa aseguró que este tipo de incidencias se ha disparado entre 2024 y 2026, al incrementarse hasta 39.4 veces respecto de años anteriores.

Incluso, señaló que entre los usuarios que consultaron su situación fiscal mediante la plataforma, al menos la mitad enfrentó este problema y un 33% continúa sin recibir el depósito correspondiente.

El SAT informó recientemente que recibió 10 millones 783 mil 158 declaraciones de personas físicas y que ya realizó devoluciones por 31 mil 870 millones de pesos, con un tiempo promedio de procesamiento de 3.9 días.

De acuerdo con TaxDown, estos datos reflejan un incremento de 18.05% en el número de devoluciones y de 13.86% en el monto total devuelto, cifras que calificó como positivas para incentivar la cultura fiscal y reducir la informalidad.

Sin embargo, la plataforma expresó preocupación por los contribuyentes que utilizaron la misma cuenta CLABE en años anteriores sin presentar problemas y que ahora aparecen con inconsistencias, pese a que sus cuentas permanecen activas y sin modificaciones.

En ese contexto, TaxDown detalló que del total de usuarios que mantuvieron la misma CLABE durante dos años consecutivos y recibieron su devolución correctamente el año pasado, al 55.42% se les marcó como inconsistente en 2026.

Además, afirmó que este problema afecta por igual a distintos bancos y neobancos, tanto en cuentas recientes como antiguas, y que la situación no mejora con el paso de las semanas, independientemente de si la declaración fue presentada al inicio o al final de abril.

La plataforma estima que al menos 1.5 millones de contribuyentes continúan sin recibir una devolución promedio de 7 mil pesos, situación que podría estar relacionada con un posible error en los sistemas del SAT debido al comportamiento inusual de este estatus durante el actual periodo fiscal.

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Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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