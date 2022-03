Minuto a Minuto: Guerra Rusia-Ucrania | Putin culpa a Zelensky de ‘retrasar’ las negociaciones para poner fin a conflicto

10:15 AM | Expulsan a diplomáticos rusos de los países bálticos

Estonia, Letonia y Lituania expulsaron el viernes a un total de diez diplomáticos rusos, según tuits de los cancilleres de cada uno de los países bálticos. Bulgaria también declaró a 10 diplomáticos rusos “persona non grata” y les dio 72 horas para abandonar el país, según Radio Bulgaria.

10:01 AM | ¿Por qué el Papa no menciona a Putin cuando cuestiona la guerra en Ucrania?

Un artículo de The New York Times pone el foco en la diplomacia papal y se hace una pregunta: ¿por qué el papa Francisco, quien habla de “agresión inaceptable” en Ucrania y de la “barbarie de la matanza de niños” no menciona abiertamente al presidente ruso, Vladimir Putin, en sus discursos contra la guerra? Del mismo modo, evita criticar al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa, “principal patrocinador religioso y apologista de la guerra”, según el diario. De hecho, Francisco habló con él esta semana.

“A diferencia de algunos nacionalistas europeos, que de repente se olvidaron del nombre de Putin para evitar recordarles a los votantes que pertenecían al club de admiradores del líder ruso, la motivación de Francisco surge de caminar por una delgada línea entre la conciencia global, el actor diplomático del mundo real y el líder religioso responsable de la seguridad de su propio rebaño”, responde en la nota el periodista Jason Horowitz, que cita a especialistas y publicaciones eclesiásticas

Sin embargo, aclara que “algunos de sus propios obispos y otros simpatizantes dentro de la Iglesia Católica Romana quieren que dé nombres, y los historiadores dicen que el pontífice corre el riesgo de salirse de su alto terreno moral y entrar en un espacio turbio ocupado de manera prominente por el papa Pío XII, el Papa en tiempos de guerra que evitó hablando críticamente de Hitler y las potencias del Eje cuando Alemania invadió Polonia y finalmente perpetró el Holocausto”.

El periodista contrapone un editorial de la revista National Catholic Reporter, que instó al Papa a llamar a cuestionar abiertamente al presidente ruso (“Es hora de llamar las cosas como son. Esta es la guerra de Putin y es malvada”) con otro del diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, que argumentó que los papas evitan nombrar a los agresores “no por cobardía o por exceso de prudencia diplomática, sino para no cerrar la puerta, para dejar siempre abierta una rendija a la posibilidad de detener el mal y salvar vidas humanas”.

09:45 AM | Preocupación por el “ejército informático” de Ucrania

Funcionarios occidentales advierten a los piratas informáticos aficionados de que no se unan al “ejército informático” de Ucrania, entre los temores de que los activistas puedan infringir la ley o lanzar ataques que se salgan de control, informó The Guardian.

La ciberrespuesta ucraniana a la invasión rusa se ha visto reforzada por los hackers que se organizan en la aplicación de mensajería Telegram bajo la bandera del Ejército Informático de Ucrania. Más de 300 mil personas se han inscrito en el grupo, incluidos miembros de fuera de Ucrania.

Funcionarios occidentales dijeron que “desaconsejan enérgicamente” unirse al grupo y participar en actividades de piratería contra Rusia”.

08:12 AM | Zelensky hablará el próximo miércoles ante el Parlamento francés

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablará por videoconferencia ante el Parlamento de Francia el próximo miércoles, 23 de marzo, ha informado este viernes la Asamblea Nacional gala, que ha reiterado su apoyo al Gobierno y la población ucranianos frente a la ofensiva militar lanzada por Rusia.

Zelensky prosigue así su ronda de comparecencias ante órganos legislativos internacionales, después de que ya haya hablado ante la Eurocámara o ante los parlamentos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Alemania.

Israel lo ha citado para este domingo, mientras que el martes tomará la palabra en el Parlamento italiano.

07:34 AM | Murió el primer bailarín de la Opera de Ucrania por las bombas rusas

El primer bailarín de la Opera Nacional de Ucrania, Artem Datsishin, murió hoy luego de haber sido gravemente herido en un bombardeo ruso sobre Kiev.

”Fue asesinado nuestro colega, gran artista, solista de larga data y hombre maravilloso”, anunció en Facebook el director de la Opera Nacional ucraniana, Anatoly Solovyanenko.

Datsishin estaba internado desde hace varías días luego de resultar gravemente herido en uno de los bombardeos rusos sobre la capital ucraniana.

06:24 AM | Putin culpa a Zelensky de ‘retrasar’ las negociaciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de “retrasar” las negociaciones para poner fin al conflicto y estimó que sus dirigentes tienen peticiones “que no son realistas”, durante una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz.

“El régimen de Kiev busca por todos los medios retrasar el proceso de negociaciones, presentando propuestas que no son realistas”, dijo el Kremlin en un comunicado que resume la conversación entre los dos dirigentes.

Tras ello Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, dijo que la entrevista entre los dos responsables fue “dura”. También consideró prematuro hablar sobre el acuerdo que los dos países podrían alcanzar.

“Puedo decir que la delegación rusa está mostrando la voluntad de trabajar mucho más rápido de lo que se está haciendo en este momento (...) Desgraciadamente, la delegación ucraniana no está lista para acelerar las negociaciones”, explicó.

06:15 AM | Explosiones en las afueras de Leópolis

Varios misiles alcanzaron un centro de reparación de aviones militares cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de Leópolis, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia.

MÁS SOBRE EL TEMA | Minuto a Minuto: Guerra Rusia-Ucrania | Rusia acusa a Biden de estar detrás de la “militarización y nazificación” de Ucrania

El ataque fue confirmado por el alcalde del distrito, Andriy Sadovyi, y no se reportaron víctimas fatales hasta el momento. Según el mandatario, la instalación había suspendido sus operaciones antes del incidente.

Las autoridades ucranianas afirmaron que fueron seis los misiles disparados contra la ciudad desde el mar Negro, de los cuales dos pudieron ser derribados.

06:02 AM | Nuevas declaraciones de Francisco

El Papa calificó la guerra en Ucrania como un “perverso abuso de poder” librado por intereses partidistas que ha condenado a personas indefensas a una violencia brutal.

Desde que comenzó la guerra, el pontífice no ha utilizado la palabra “Rusia” en sus condenas, sino que ha empleado frases como “agresión armada inaceptable” para transmitir su opinión.

Su última condena se produjo en un mensaje dirigido a una conferencia de la Iglesia Católica en Bratislava, la capital de Eslovaquia.

05:46 AM | Combates en el centro de Mariupol

El ejército ruso y sus aliados separatistas están combatiendo en el centro de la ciudad de Mariúpol, una ciudad portuaria sitiada del sureste del país, anunció el viernes el Ministerio ruso de Defensa.

”En Mariúpol, las unidades de la República Popular de Donetsk, con el apoyo de las fuerzas rusas, estrechan el cerco y combaten a los nacionalistas en el centro de la ciudad”, indicó el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov.

05:21 AM | Murió un bombero por los ataques rusos

El Servicio de Emergencias de Ucrania comunicó que un bombero que trabajaba para combatir las llamas en un incendio en Kharkiv después que Rusia profundizara su ataque contra el lugar.

Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, fue escenario de muchos ataques por parte de las tropas invasoras este jueves.

Según el organismo, el bombero colaboraba en la extinción de un incendio en un shopping, después que fuera impactado por un misil.

05:00 AM | Reportan explosiones en Lviv

Lviv, la ciudad cercana a la frontera con Polonia, volvió a registrar fuertes explosiones, según informó la corresponsal de LA NACION en Ucrania, Elisabetta Piqué.

Las inmediaciones del aeropuerto fue uno de los lugares atacados, desde donde surgió una notorio columna de humo que llamó la atenció de todos los residentes en la mañana.