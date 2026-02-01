Morena admite dudas sobre INE y financiamiento; Segob promete cambios

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró ante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República que la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso en los próximos días estará abierta a correcciones y mejoras.

La reunión se realizó a puerta cerrada en la Antigua Sede del Senado (Xicoténcatl), y al término el senador Javier Corral Jurado señaló que la funcionaria no pidió aprobar el proyecto tal como sea enviado, sino someterlo a discusión y debate amplio en el Poder Legislativo.

“Se dijo con mucha claridad que el proyecto de reforma electoral estará absolutamente abierto al debate, a correcciones, adiciones y mejoras. Yo, en esa materia, le voy a tomar la palabra a la secretaria de Gobernación”, expresó el legislador al referirse a lo planteado en el encuentro.

Corral Jurado sostuvo que, dentro del propio grupo parlamentario, existen preocupaciones y reservas sobre aspectos centrales de la iniciativa, entre ellos el modelo de representación proporcional, el financiamiento público a los partidos políticos y la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

El senador añadió que, en lo personal, le inquietan ajustes a la representación proporcional y al modelo de financiamiento, al considerar que deben revisarse con responsabilidad para no afectar el pluralismo político ni el equilibrio del sistema democrático.

También dijo estar preocupado por versiones sobre una posible elección popular de consejeros electorales. “La autonomía del Instituto Nacional Electoral es un tema delicado. Incluso se ha hablado de la elección de consejeros, y eso sería otro error”, advirtió.

En el plano interno, el legislador describió un ambiente de unidad y de reconocimiento a la labor de Adán Augusto López Hernández, quien dejó la coordinación de Morena en el Senado, y afirmó que “esa etapa ya fue cabalmente cumplida” tras la construcción de la mayoría calificada y la operación del nuevo diseño constitucional derivado del llamado Plan C.

Rodríguez no hizo declaraciones a la prensa; llegó a la reunión poco antes de las 10:00 horas y se retiró una hora después. También estaba invitada la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, pero no asistió y no se informaron los motivos de su ausencia.