Morena admite dudas sobre INE y financiamiento; Segob promete cambios

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 1 febrero 2026
    Morena admite dudas sobre INE y financiamiento; Segob promete cambios
    El legislador describió un ambiente de unidad y de reconocimiento a la labor de Adán Augusto López Hernández. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


Morena

En la plenaria de Morena en el Senado, la Secretaría de Gobernación planteó que la reforma electoral anunciada por la Presidencia llegará como un proyecto discutible

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró ante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República que la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso en los próximos días estará abierta a correcciones y mejoras.

La reunión se realizó a puerta cerrada en la Antigua Sede del Senado (Xicoténcatl), y al término el senador Javier Corral Jurado señaló que la funcionaria no pidió aprobar el proyecto tal como sea enviado, sino someterlo a discusión y debate amplio en el Poder Legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio en Morena Senado: Mier toma la batuta y envía mensaje rumbo a 2027

“Se dijo con mucha claridad que el proyecto de reforma electoral estará absolutamente abierto al debate, a correcciones, adiciones y mejoras. Yo, en esa materia, le voy a tomar la palabra a la secretaria de Gobernación”, expresó el legislador al referirse a lo planteado en el encuentro.

Corral Jurado sostuvo que, dentro del propio grupo parlamentario, existen preocupaciones y reservas sobre aspectos centrales de la iniciativa, entre ellos el modelo de representación proporcional, el financiamiento público a los partidos políticos y la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático

El senador añadió que, en lo personal, le inquietan ajustes a la representación proporcional y al modelo de financiamiento, al considerar que deben revisarse con responsabilidad para no afectar el pluralismo político ni el equilibrio del sistema democrático.

También dijo estar preocupado por versiones sobre una posible elección popular de consejeros electorales. “La autonomía del Instituto Nacional Electoral es un tema delicado. Incluso se ha hablado de la elección de consejeros, y eso sería otro error”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF

En el plano interno, el legislador describió un ambiente de unidad y de reconocimiento a la labor de Adán Augusto López Hernández, quien dejó la coordinación de Morena en el Senado, y afirmó que “esa etapa ya fue cabalmente cumplida” tras la construcción de la mayoría calificada y la operación del nuevo diseño constitucional derivado del llamado Plan C.

Rodríguez no hizo declaraciones a la prensa; llegó a la reunión poco antes de las 10:00 horas y se retiró una hora después. También estaba invitada la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, pero no asistió y no se informaron los motivos de su ausencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta.

Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima.

Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo.

EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico
Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu

Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
El gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera entre Brownsville y Matamoros con boyas ancladas en el Río Bravo, como parte de una estrategia para disuadir la migración irregular y el tráfico ilícito

Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros
Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil.

¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?