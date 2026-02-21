Morena anuncia foro en el Senado para revisar inversión privada en infraestructura ante vaivenes arancelarios de EU

CDMX.- México debe estar preparado internamente para enfrentar los vaivenes arancelarios impuestos por Estados Unidos, y en Morena se construirán las reformas necesarias para fortalecer el crecimiento y desarrollo nacional, afirmó la senadora Guadalupe Chavira, al anunciar la realización del foro “Infraestructura para el Bienestar”.

La legisladora señaló que en ese espacio se analizarán cambios a la participación de la inversión privada, incluidas áreas estratégicas, en el marco de la discusión sobre infraestructura y competitividad.

Chavira expuso que, a partir del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 propuesto por la titular del Ejecutivo federal, y de la iniciativa presentada en la Comisión Permanente por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para crear la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, el Senado participará en la actualización de la normatividad.

La senadora, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, indicó que se revisarán los modelos de Asociaciones Público Privadas (APP) y los contratos mixtos, como parte del análisis impulsado por legisladores de Morena.

Añadió que el foro se realizará junto con la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, presidida por Luis Armando Melgar, y contará con la participación de expertos, académicos y economistas, ante el entorno que enfrenta la economía mundial.

“En el Congreso no podemos quedarnos inmóviles ante las decisiones de un presidente que todos los días cambia de opinión y desordena el comercio mundial con nuevos aranceles”, sostuvo, al plantear que es un momento para analizar y reforzar el marco regulatorio de la inversión privada en infraestructura.

Chavira recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que prevé una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos para los próximos cuatro años en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Detalló que el plan considera una inversión inicial este año de 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, equivalente a 2% del PIB, e incluye la actualización normativa como uno de sus pilares, con la incorporación de contratos mixtos orientados a generar prosperidad compartida.