Organizaciones acusan incumplimiento a 30 años de San Andrés y piden frenar exclusiones

CDMX.- Organizaciones y colectivos denunciaron que, a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, “la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida”, al sostener que lo pactado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no se reflejó en reformas posteriores.

El pronunciamiento se difundió en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el marco de manifestaciones por el asesinato de Samir Flores, con el objetivo de reafirmar demandas relacionadas con vida, tierra y dignidad, según el comunicado conjunto.

En el texto, las agrupaciones plantearon que, tres décadas después de los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y el EZLN, persiste una “traición continuada” en la implementación de compromisos asumidos.

La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor), Lumaltik-Herriak Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán, Antsetik Ts’unun y la colectiva Las Artemisas señalaron que el EZLN advirtió desde 2001 que la reforma constitucional negaba puntos centrales del acuerdo.

Entre los aspectos mencionados se incluyeron autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y protección de los bienes comunes. En ese contexto, afirmaron que el cierre del diálogo abrió paso a la construcción de autonomías en los hechos.

Las organizaciones indicaron que las reformas de 2019 y 2024 tampoco responden al mandato de San Andrés y que continúan exclusiones en materias como territorio, bienes comunes y autonomía plena, además de cuestionar la permanencia de un modelo extractivista.

Como parte de su posicionamiento, reconocieron tres décadas del Congreso Nacional Indígena (CNI) y señalaron que la resistencia se ha traducido en organización comunitaria, construcción de autonomías y defensa de la memoria.

En el mismo comunicado, vincularon el caso de Samir Flores con la oposición comunitaria a proyectos que, señalaron, implican despojo territorial, y plantearon que la defensa del territorio es un eje central en sus demandas actuales. Con información de La Jornada