Morena fija fechas para aprobar reforma electoral y mandarla al Senado y a estados

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 2 marzo 2026
    Morena fija fechas para aprobar reforma electoral y mandarla al Senado y a estados
    Planean emitir el dictamen en la tercera semana de marzo para que sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Laboral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

La reforma electoral anunciada por el Ejecutivo entra a una etapa clave en San Lázaro, con fechas tentativas para dictamen y votación

CDMX.- El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, delineó la ruta de discusión y, en su caso, aprobación de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con un calendario que prevé dictamen en marzo y revisión posterior en el Senado.

El legislador señaló que planean emitir el dictamen en la tercera semana de marzo para que sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente enviarlo a la Cámara de Senadores para su análisis en la cuarta semana del mes; después, en los primeros días de abril, el proyecto sería remitido a los congresos locales.

TE PUEDE INTERESAR: Tatiana Clouthier anuncia aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con Morena

“Estamos hablando de que tendremos que cumplir, nosotros, esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo, para subir este dictamen hacia el 24 de marzo; darle paso, si es así que se confirma, a la cámara revisora en el Senado, en la última semana de marzo, para que ellos tengan los siguientes días, y las primeras semanas de abril esté circulando en los demás congresos locales”, comentó.

Lobo Román añadió que, luego de que la presidenta Sheinbaum anunció que este lunes enviará su iniciativa a San Lázaro, estima que en la sesión ordinaria de mañana se turnará a su comisión, con lo que iniciaría formalmente el proceso legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

“De inmediato, nosotros, como comisiones estaríamos convocando seguramente hacia el miércoles, para conocer el rumbo que estaremos estableciendo para la discusión y el análisis de esta iniciativa”, dijo, al anticipar que buscarán abrir espacios de revisión durante las próximas dos semanas antes de elaborar el dictamen.

El diputado indicó que tienen previsto realizar mesas de discusión con especialistas y que ya cuentan con listados de invitados para aportar opiniones técnicas durante la etapa de análisis.

“Nosotros ya tenemos listo, para convocar, especialistas, académicos y, por supuesto, profesionales de las materias electorales para que viertan sus opiniones y seguir fortaleciendo este dictamen”, afirmó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia