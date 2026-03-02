Morena fija fechas para aprobar reforma electoral y mandarla al Senado y a estados

CDMX.- El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, delineó la ruta de discusión y, en su caso, aprobación de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con un calendario que prevé dictamen en marzo y revisión posterior en el Senado.

El legislador señaló que planean emitir el dictamen en la tercera semana de marzo para que sea discutido en el pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente enviarlo a la Cámara de Senadores para su análisis en la cuarta semana del mes; después, en los primeros días de abril, el proyecto sería remitido a los congresos locales.

“Estamos hablando de que tendremos que cumplir, nosotros, esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo, para subir este dictamen hacia el 24 de marzo; darle paso, si es así que se confirma, a la cámara revisora en el Senado, en la última semana de marzo, para que ellos tengan los siguientes días, y las primeras semanas de abril esté circulando en los demás congresos locales”, comentó.

Lobo Román añadió que, luego de que la presidenta Sheinbaum anunció que este lunes enviará su iniciativa a San Lázaro, estima que en la sesión ordinaria de mañana se turnará a su comisión, con lo que iniciaría formalmente el proceso legislativo.

“De inmediato, nosotros, como comisiones estaríamos convocando seguramente hacia el miércoles, para conocer el rumbo que estaremos estableciendo para la discusión y el análisis de esta iniciativa”, dijo, al anticipar que buscarán abrir espacios de revisión durante las próximas dos semanas antes de elaborar el dictamen.

El diputado indicó que tienen previsto realizar mesas de discusión con especialistas y que ya cuentan con listados de invitados para aportar opiniones técnicas durante la etapa de análisis.

“Nosotros ya tenemos listo, para convocar, especialistas, académicos y, por supuesto, profesionales de las materias electorales para que viertan sus opiniones y seguir fortaleciendo este dictamen”, afirmó.