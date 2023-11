Morena respeta la voluntad popular: Claudia Sheinbaum

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación resaltó en su discurso que en Morena no se realizan acuerdos copulares.

En el marco del evento, Sheinbaum firmó junto con el empresario Carlos Bremer; el ex futbolista Francisco Javier “El abuelo” Cruz y representantes académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León , entre otros, un acuerdo de Unidad por la Transformación de México.

Por otra parte, Sheinbaum, criticó a la “vieja política” como al ex presidente Vicente Fox, quien dijo criticó el apoyo social que se brinda a los sectores más necesitados de la población.

“No sé si escucharon a un ex presidente de México, a Vicente Fox, fíjense lo que dijo recientemente, que todos los que recibían programas sociales, eran una bola de flojos, lo dijo de otra manera, pero yo no voy a usar palabrotas”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum en el radar de Wall Street: ¿Un nuevo rostro para la Cuarta Transformación?

Sin embargo, afirmó que para Morena los adultos mayores de México son héroes y heroínas.

“Porque han sacado adelante a su familia, han sacado adelante a la nación”, puntualizó.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la ecuación y le da a los que menos tienen.