Morenistas, dispuestos a ‘mandar al diablo’ a AMLO para evitar la cárcel en EU: Riva Palacio

CDMX.- Pese a la unidad que se presume al interior de Morena, los integrantes del partido gobernante están dispuestos a traicionar a su líder, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, antes que pisar una cárcel en Estados Unidos, así lo asegura Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con lo señalado hoy por el periodista en su columna Estrictamente Personal, todas las investigaciones en Estados Unidos sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado conducen a López Obrador.

Sheinbaum, según el editorialista, ha hecho esfuerzos para evitar que las indagatorias sigan avanzando hacia Palenque; sin embargo, han sido los propios morenistas quienes se han mostrado dispuestos a “mandar al diablo a López Obrador”, ofreciendo cooperar con Washington a cambio de inmunidad. Esta semana, el periodista Héctor de Mauleón difundió en su columna para El Universal el audio de una llamada telefónica filtrada, donde se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en una negociación con supuestos “asesores externos del FBI” ante posibles acusaciones en su contra en Estados Unidos tras la revocación de su visa. La autenticidad del audio fue confirmada por la propia gobernadora, pero negó que haya existido una negociación.

El audio en el que Marina del Pilar busca un acuerdo con EE. UU.



Vaya escándalo de la 4T con la gobernadora morenista Marina del Pilar (@MarinadelPilar ).



Aún cuando la gobernadora dice que no habla buen inglés, aquí está el audio que revela @hdemauleon 👇🏻



En lo privado y "en... pic.twitter.com/SgtoCnOiMr — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 22, 2026

En ese contexto se inscribe la revelación hecha por el periódico The New York Times, que asegura que al menos una docena de funcionarios de la llamada 4T son informantes del gobierno de Donald Trump. “Más de una decena de personas hablaron con The New York Times para este artículo bajo condición de anonimato para comentar los esfuerzos de la DEA y las conversaciones confidenciales entre el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios mexicanos”, publica el diario estadounidense.

DE LA ‘CIENCIA FICCIÓN’ A LA PARANOIA OFICIALISTA El analista expone que estas últimas revelaciones derrumban la narrativa oficial con la que la Presidenta ha intentado desestimar las filtraciones sobre morenistas investigados en Estados, a las que ha calificado como mera “ciencia ficción”. “La ‘ciencia ficción’ con lo que trató de descalificar y desacreditar Sheinbaum los adelantos en los medios (...) se volvió tangible para la opinión pública con estas nuevas revelaciones, que tienen como prueba de verosimilitud la grabación de la gobernadora y que se haya publicado en un medio estadounidense”, detalla el analista. Según Riva Palacio, la lealtad al proyecto político se ha evaporado ante el terror de enfrentar a las agencias norteamericanas, pues saben que pueden ser capturados como Ismael “El Mayo” Zambada. “Ninguna de las figuras de Morena tiene incentivos para cerrar filas con la 4T, porque la disyuntiva es ser capturados, como hizo un comando estadounidense con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, o negociar su situación legal a costa de dar detalles sobre lo que vieron y vivieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones con los cárteles”, asevera en su artículo. EL VERDADERO OBJETIVO: PALENQUE El autor de Estrictamente Personal advierte también que Estados Unidos ya no busca sólo a criminales, sino a la cúpula que permitió la consolidación operativa y financiera de la “narcopolítica” en México, con cuyos testimonios busca judicializar los casos. “El objetivo de Estados Unidos es el gobierno de López Obrador, que cada vez queda más evidenciado que construyó la fuerza electoral de Morena con dinero del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa”, sentencia.

Refiere que Washington ha documentado con información de inteligencia la participación del crimen organizado en procesos electorales de Morena, así como el papel de varios de sus integrantes; entre ellos, Mario Delgado, vinculado al financiamiento de campañas de gobernadores con dinero ilícito. Para evitar que se siga revelando información, el periodista afirma que Sheinbaum decidió emprender la defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de los otros nueve funcionarios requeridos por Estados Unidos e incluso del senador Adán Augusto López, contra quien los estadounidenses han pedido en varias ocasiones abrirle un proceso penal.

El blindaje oficial, añade, busca a toda costa que la investigación no llegue hasta Palenque, pues la caída del expresidente significaría el colapso del movimiento de la 4T. “La defensa de López es similar a la efectuada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el temor a que, en caso de que fueran extraditados a Estados Unidos, comenzaran a cooperar con los fiscales y alumbrar lo que en Washington saben con datos de inteligencia, pero necesitan judicializar: que todos los caminos que conducen a la intersección de Morena con el crimen organizado fueron autorizados por López Obrador”, refiere. Además, a esto se suma el terror en Palacio Nacional ante posibles acusaciones contra los hijos de López Obrador por sus presuntos negocios criminales. Sheinbaum no quiere que esa escalera siga avanzando hasta Palenque, no sólo por el cariño y agradecimiento que le tiene López Obrador, sino por su convencimiento, de acuerdo con fuentes que la han escuchado, de que ello acabaría con el movimiento de la 4T”, detalla. Sin embargo, expone el periodista, la Presidenta no tiene control sobre lo que ocurre en Washington y ahora tampoco sobre los morenistas que, entre pisar la cárcel o mantenerse leales a López Obrador, han elegido salvarse ellos. “El deseo de políticos de Morena de ser informantes de Estados Unidos a cambio de algún tipo de inmunidad fortalece esa posibilidad y los mete en la disyuntiva: que su vida termine en una cárcel estadounidense o el sacrificio por el expresidente. Por lo que se ha visto, están decidiendo mandar al diablo a López Obrador”, asesta.

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