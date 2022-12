Mujer escribe un cuento a sus hijos para despedirse, antes de morir por meningitis en Durango

Y este es su conmovedor texto:

“Había una vez una mamá pez que enfermó desde al día siguiente que dio a luz a una hermosa pececita. Solo sintió dolor físico, día y noche y no entendía por qué. Cuidaba de ella como podía, sola en casa por las mañanas, hasta que llegaba papá pez y sus hermanos pececitos, y le daban de comer y le ayudaban a mamá a cuidar de ella, pero mamá no estaba bien, siempre lloraba de dolor, creían que tenía depresión post parto, porque ya no era ella, no sonreía, no tenía energía para salir a nadar y siempre estaba encerrada a obscuras en su habitación.Papá pez la llevó a infinidad de doctores, pero nadie sabía que tenía, la internaban y nada. Ella seguía llorando de dolor. Un día, gracias a Dios, se encontró con un Dr. Pez. Ella ya se estaba quedando ciega, y el Dr. Pez la ayudó. La metió a una pecerita, empezó a curarla, ella volvió a la vida, ya no sentía esos dolores tan fuertes, y volvió a sonreír, pero en esa pecera, ahí iban y la visitaban sus amigos, familia, sus hijos peces mayores, hermanitos de la pececita Liah, pero Doris, la mamá pez aún se sentía triste porque le faltaba su pececita bebé.

Ella no podía entrar ahí en la pecera donde estaba su mamá, porque también podía enfermar, y eso a mamá Doris le partía el corazón. Debía resistir mientras el Dr. Pez descubría qué bicho se alojó en la cabeza de su mamá para matarlo y que mamá jamás volviera a sufrir dolores fuera de la pecera.Pero pasaba el tiempo y ninguna prueba arrojaba qué tenía Doris, cuando parecía que ya sabían que bicho la atacó, nada no era, eso implicaba que mamá tenía que estar más tiempo dentro de esa pecera para no morir.

Pero un día, hicieron otra prueba y salió el nombre del bichito y pum el doctor pudo matarlo y así liberaron a Doris muy feliz, sana, fuerte y llena de amor, nado y nado para abrazar a sus hermosos hijos y su pequeñita Líah, y fin.Terminó la pesadilla, Doris agradecida con tooooodo el océano que le ayudó a estar fuerte y resistir dentro de esa pecera estar lejos de la gente que ama y hacer su vida normal”.

La mujer agradeció en el cuento el apoyo de su esposo y de sus hijos, lamentablemente pese a que Brenda recibió un tratamiento para luchar contra el hongo, su sistema nervioso no resistió y falleció este sábado.

YA VAN 21 MUERTES EN DURANGO POR MENINGITIS TRAS ESTAR EXPUESTAS A ANESTESIA CONTAMINADA

Las muertes por meningitis aséptica siguen incrementado en el estado de Durango, este sábado se registraron dos decesos mas a causa de la enfermadas, elevando a 21 el número de víctimas mortales.

Las últimas dos muertes registradas, eran dos mujeres, mientras que el número de casos confirmados permanece en 68, sin embargo, el de fallecimientos se elevó a 21, según el más reciente deporte diario del Gobierno de Durango.