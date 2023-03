Fragua AMLO revivir el Plan B con ayuda de sus ministras cercanas: Loret de Mola

TE PUEDE INTERESAR: No es sólo el Plan C: la 4T resucitar el B de la reforma electoral

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le basta con tener casi garantizado que tomará el control del INE con la imposición de sus incondicionales , sino que ahora busca revivir el “Plan B” de la reforma electoral.

Ahora la Corte tiene pendiente resolver dicha controversia, la cual debe analizar de fondo y votar, pero el tiempo no corre a favor del Gobierno de López Obrador , que requiere que dicha votación se lleve a cabo, al menos el de la primera parte de la reforma, en la primera quincena de abril.

De no ocurrir la votación de la Corte en primera quincena abril, como lo plantea el gobierno de Obrador, ya no podrá presentar la primera parte del “Plan B” ante el Congreso en ese mismo mes y para el siguiente periodo ordinario, en caso de aprobarse el dictamen, la reforma no podrá aplicarse en estas elecciones.